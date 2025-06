‘โอปอล สุชาตา ช่วงศรี’ สาวไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎ ‘มิสเวิลด์ 2025’ถึงไทยแล้ว แฟนคลับพร้อมใจสวมมงฟ้า ต้อนรับแน่นสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.68 ภายหลัง ‘โอปอล สุชาตา ช่วงศรี’ สาวไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎ ‘มิสเวิลด์ 2025’ ที่ เมืองเตลังคานา ประเทศอินเดีย เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรม ‘Home Coming 72nd Miss world’

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศอินเดีย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณ ชั้น 2 ขาเข้าประเทศ ณ จุดทางออกประตู 1 และทางออกประตู 10 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ก่อนจะขึ้น ‘ขบวนแห่ฉลองต้อนรับมิสเวิลด์คนแรกของไทย’ ตั้งแต่เวา 16.40 น. บริเวณท้องฟ้าจำลอง และเคลื่อนขบวนไปตาม ถ.สุขุมวิท สิ้นสุดที่ย่านการค้าเอ็ม ดิสทริค

ทั้งนี้เวลา 10.30 น. โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทย พร้อม จูเลีย มอร์ลีย์ ประธานองค์กรมิสเวิลด์ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี ไบรอัน แอล มาร์คาร์ จากเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เจ้าของลิขสิทธิ์ มิสเวิลด์ไทยแลนด์ และปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็น โกลบอล จำกัด รอต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดยบรรยากาศในเวลา 11.30 น. มีบรรดาแฟนคลับเดินทางมารอต้อนรับมิสเวิลด์คนใหม่อย่างหนาแน่น ณ บริเวณทางเข้าประตู 8 และ 10 รวมไปถึงบริเวณชั้น 2 ซึ่งมีเหล่าแฟนคลับแปลงโฉมแต่งกายเป็นโอปอล โดยสวมชุดราตรียาว พร้อมทั้งสวมมงฟ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตนเอง โดยไม่ลืมที่จะนำ ป้ายไฟ ธงชาติไทย รวมถึงป้ายไวนิลยาวกว่า 8 เมตร เพื่อร่วมต้อนรับ โอปอล

หนึ่งในนั้นมี ‘น้องเปิ้ล ด.ญ.ลภัสรดา รุ่งรัตน์’ แฟนคลับโอปอลรุ่นจูเนียร์วัย 7 ขวบ ที่เดินทางมารอรับโอปอล นางงามขวัญใจของเธอ โดยเธอเผยว่า ชื่นชอบโอปอลมากๆ ประกอบกับบ้านอยู่สมุทรปราการ จึงเดินทางมารอรับโอปอลตั้งแต่ 11 โมง อีกทั้งยังสวมชุดเดรสยาวสีฟ้า พร้อมกับสวมมงฟ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง

โดย ‘น.ส.พรพรรณ เล็ดรอด’ คุณแม่น้องเปิ้ลเผยว่า ตนเป็นแฟนนางงามและชื่นชมนางงามมาก น้องเปิ้ลจึงชื่นชอบตามไปด้วย อีกทั้งน้องเปิ้ลยังมีความฝันที่จะเป็นนางงามระดับโลกเช่นเดียวกับโอปอล

ทั้งนี้ สำหรับโดยพิธีต้อนรับในครั้งนี้ จัดเตรียมโดย กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป นำโดย ศุภลักษณ์ อัมพุช โดยได้จัดเตรียมรถเปิดประทุนโรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce) สีดำ สนับสนุนโดยกลุ่มมิลเลนเนียม ออโต้ มาร่วมต้อนรับตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างสมเกียรติ

ในส่วนของ ‘ขบวนแห่ฉลองต้อนรับ MISS WORLD คนแรกของ ประเทศไทย’ จะเริ่มต้นในเวลา 16.40 น. บริเวณท้องฟ้าจำลอง และเคลื่อนขบวนไปตาม ถ.สุขุมวิท สิ้นสุดที่ย่านการค้าเอ็ม ดิสทริค นำขบวน โดยวงดุริยางค์ ต่อด้วยรถบุปผาชาติ โดยมี ‘โอปอล สุชาตา เผยโฉมความสง่างาม ติดตามด้วยรถคันที่ 2

ซึ่งมี คุณจูเลีย มอร์ลีย์ ประธานองค์กรมิสเวิลด์, คุณไบรอัน แอล มาร์คาร์ จากเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เจ้าของลิขสิทธิ์ MISS WORLD THAILAND, ศุภลักษณ์ อัมพุช และปุ้ย ปียาภรณ์ แสนโกศิก จากนั้นจะเป็นรถคณะนางงามจาก TPN GLOBAL อาทิ นางสาวไทย, คณะมิสเตอร์โกลบอล และคณะ นางงามรุ่นพี่ อาทิ น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์,แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้สนับสนุนการจัดงาน ที่มาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์การแห่ฉลองต้อนรับมิสเวิล์ด คนแรกของประเทศไทยในรอบ 72 ปี

หลังจากนั้นจะเข้าสู่งาน Homecoming Opal Miss world 2025 ณ UOB LIVE BANGKOK ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ โดยจะมีผู้โชคดีที่ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 3,000 คน มาร่วมสัมผัสโมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์ของ โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์คนแรกของไทย

สำหรับแฟน ๆ นางงาม ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ สามารถเกาะติดบรรยากาศตลอดทั้งวัน ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube : The Mall group และ Facebook : The Mall group, Emsphere at EM District และ Emporium Emquartier

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมผ่าน ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางออนไลน์ Ch7HD ทั้ง Facebook, TikTok, YouTube และ Ch7HD News (Facebook, TikTok)