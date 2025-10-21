เร่งรื้อถอน สน.สามเสน หลังถนนสามเสนทรุดตัว พบดินใต้ฐานอาคารทรุด เตรียมปรับหน้าดิน–เปิดทางเข้า โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เร็วๆ นี้
จากกรณีถนนสามเสน บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เกิดการทรุดตัวลงส่งผลให้พื้นผิวถนนบางส่วนยุบตัวและมีผลกระทบต่อการจราจร รวมถึงการเข้า–ออกของประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมและตรวจสอบความมั่นคงของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ต่อมาเวลา 12.30 น. วันที่ 21 ต.ค. 2568 บริเวณถนนสามเสน นายสมพันธ์ พิชิตมาร วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บริเวณใต้อาคารมีดินทรุดตัว จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ ปรับหน้าดินใหม่ให้เทียบระดับกับพื้นผิวถนนสามเสน ที่เคยเกิดเหตุหลุมยุบมาก่อนหน้านี้
หลังจากนั้นจะมีการ ขนย้ายซากอาคาร สน.สามเสน ออกนอกพื้นที่ และถมทรายเต็มพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมเปิดเส้นทางเข้า–ออกโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งในขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการจราจรติดขัด เนื่องจากมีผู้ป่วยและประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก
นายสมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังการรื้อถอนและปรับพื้นที่แล้ว จะเร่ง ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ สน.สามเสน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การก่อสร้างอาคาร สน.สามเสนใหม่ ให้เป็นไปตามแบบโครงสร้างเดิม พร้อมทั้งจะเร่งเปิดพื้นผิวการจราจรทั้งหมดให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติในเร็ววัน
บรรยากาศบริเวณจุดเกิดเหตุ พบว่า เจ้าหน้าที่และผู้รับเหมากำลัง เร่งปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า มีการนำรถแบคโฮติดหัวหนีบคอนกรีตจำนวน 2 คัน เข้ารื้อถอนอาคารเก่า พร้อมมีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานและทีมความปลอดภัยประจำจุดคอยดูแลความเรียบร้อย
ขณะเดียวกันยังได้ ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงและฝุ่นละออง รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำใต้ดิน เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และกั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว ขณะที่การรื้อถอนและขนย้ายเศษวัสดุดำเนินไปอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ ได้มีการเปิดเส้นทางจราจรบริเวณถนนสามเสนบางส่วนให้สามารถสัญจรได้แล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางเข้า–ออกโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งยังคงมีผู้ป่วยและญาติเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งจัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างปลอดภัยและไม่กระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาล