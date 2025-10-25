ไตรศุลี แจงครม. ไม่ได้มีมติ ห้ามภาคเอกชนงดกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน ย้ำ ไม่เป็นความจริง ขอ พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัย
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.68 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธาน ได้มีมติให้ภาคเอกชนงดกิจกรรมรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน นั้น ไม่เป็นความจริง
ซึ่งการประชุม ครม. ดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อรับทราบ ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต และพิจารณาแนวทางการดำเนินการไว้ทุกข์ของส่วนราชการ โดยมี มติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี และให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.68 เป็นต้นไป
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทั้งนี้ นายกฯได้กล่าวในที่ประชุม และในแถลงการณ์ว่า รัฐบาลขอความร่วมมือ ให้พี่น้องประชาชน และภาคเอกชน พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัย โดยมิได้มีคำสั่งห้ามหรือมติให้ระงับกิจกรรมใดเป็นการเฉพาะ
“รัฐบาลมีความเข้าใจว่าภาคธุรกิจบันเทิง การท่องเที่ยว และการบริการมีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าไว้แล้ว จึงขอให้ใช้ดุลยพินิจ ปรับรูปแบบให้เหมาะสม และสมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง” น.ส.ไตรศุลี กล่าว
น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่าสิ่งที่นายกฯเน้นย้ำคือการร่วมแสดงความอาลัยด้วยจิตสำนึกแห่งความรักความเคารพและความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติโดยรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาจะจำกัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมทางสังคมของเอกชนแต่อย่างใดทั้งนี้ขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการของรัฐบาลและอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะเจตนารมณ์ของนายกฯคือให้คนไทยทุกคนร่วมไว้อาลัยด้วยหัวใจ
“รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ร่วมตั้งจิตภาวนา แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์สถิตในสรวงสวรรค์ และทรงอภิบาลคุ้มครองพสกนิกรชาวไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีตลอดไป” น.ส.ไตรศุลีกล่าว