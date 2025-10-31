จับสาวบัญชีวัย 28 ยักยอกเงินนายจ้าง 79 ล้านบาท สารภาพปั่นบาคาร่า เผยพฤติกรรมแสบ ก่อเหตุมา 2 ปี บริษัทเพิ่งรู้
วันที่ 31 ต.ค. 2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวนพล.ต.ต.พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.คณิตนนท์ ถนอมศรี สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.บช.น. กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร และกก.สส. 1 บก.สส.บชน.
ร่วมกันจับกุม น.ส.ชลธิชา สงวนนามสกุล อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 6028/2568 ลงวันที่ 15 ต.ค. 2568 โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง, ปลอมและใช้เอกสารปลอม” จับกุมได้บริเวณถนนระหว่างบ้านเหล่าหมี – นาชิง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากบริษัทเอกชนเกี่ยวกับอาหารแห่งหนึ่งได้ตรวจสอบพบว่า น.ส.ชลธิชา เป็นพนักงานฝ่ายบัญชี ได้เริ่มยักยอกเอาเงินของบริษัทไปตั้งแต่ 2 ปีก่อน โดยใช้วิธีการตั้งเรื่องเบิกเงินในนามของบริษัท ปลอมลายเซ็นหัวหน้างานเพื่อนำมาดำเนินการในส่วนต่างๆ ของบริษัท โดยจะทำการเบิกเงินประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 200,000-300,000 บาท
หลังจากมีการอนุมัติแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีของ น.ส.ชลธิชา และบัญชีของซัพพลายเออร์ รวมทั้งหมด 79,000,000 บาท เมื่อเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้ว น.ส.ชลธิชา ก็จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการเล่นพนันออนไลน์บาคาร่า
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัว น.ส.ชลธิชา ส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป