ป.ตามรวบโจร เบี้ยวค่าโดยสาร-พยาพยามฆ่าแท็กซี่ ปั๊มแก๊สเมืองนครนายก อ้างไม่เงินจ่ายค่ารถโดยสาร ที่ยิงก็เพราะป้องกันถูกติดตาม
วันที่ 1 พ.ย. 2568 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. ร่วมกันจับกุม นายแมน หรือ “โชครังสิต” อายุ 29 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครนายกที่ จ 66/2568 ลง 23 เม.ย. 68 ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น , ร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนฯ“ ได้ภายในตลาดแห่งหนึ่ง ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ทราบว่า เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา นายแมน พร้อมเพื่อนได้เรียกรถแท็กซี่มาจาก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อให้ไปส่งที่ซอยรังสิต-นครนายก 31 ราคา 1,800 บาท ระหว่างทางคนขับรถแท็กซี่ซึ่งมีลูกชายวัย 7 ขวบนั่งมาด้วย สังเกตเห็นผู้โดยสารทั้งสองมีพิรุธ จึงทำทีแวะเติมก๊าซที่ปั๊มแก๊ส ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก พร้อมขอเก็บเงินก่อน จำนวน 500 บาท แต่นายแมนไม่ยอมให้ จนเกิดการโต้เถียงกันขึ้น จากนั้น นายแมน พร้อมเพื่อนจึงรีบเดินหลบหนี และไปขโมยจยย.ของชาวบ้านขับขี่หลบหนี
ต่อมาคนขับรถแท็กซี่รีบขับรถติดตามไปเพื่อทวงค่าโดยสาร ปรากฏว่านายแมนกลับชักอาวุธปืนออกมายิงใส่มา จำนวน 3 นัด เพื่อเปิดทางหลบหนีไปได้ในที่สุด ก่อนที่จะถูกตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การยอมรับสารภาพ ที่หลบหนีก็เพราะไม่มีเงินชำระค่าโดยสาร ส่วนที่ต้องใช้อาวุธยิงคนขับรถแท็กซี่นั้น ก็เพื่อต้องการยิงข่มขู่ ไม่ให้ขับรถติดตามตนเองและเพื่อนมาเท่านั้น จึงนำตัวส่งสภ.บ้านนา ดำเนินคดีต่อไป