ตำรวจคอมมานโด บุกล็อกตัวหนุ่มหื่นหนีคดีบุกขืนใจสาวเพื่อนบ้าน ปากแข็งอ้างไม่รู้เรื่อง โบ้ยตำรวจจับผิดตัว สุดท้ายจนมุมด้วยหลักฐาน
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2568 พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ., สั่งการ พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ ผกก.1 บก.ปพ., พ.ต.ท.เอกพงษ์ ผูกพัน รอง ผกก.1 บก.ปพ., พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ. จับกุม นายชัยพร อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดอ่างทอง ที่ 189/2568 วันที่ 26 ก.ย. 2568 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย และ บุกรุกเคหสถาน” โดยจับกุมตัวได้บริเวณข้างร้านค้า ในพื้นที่ ม.8 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่ น.ส.จี (นามสมมติ) พักผ่อนอยู่ในบ้านพัก ได้มี นายชัยพร ซึ่งเป็นคนรู้จักเพราะอาศัยอยู่ใกล้กันเดินผ่านมา ก่อนทำทีเข้ามาชวนคุย ระหว่างนั้นผู้เสียหายสังเกตเห็นท่าทีของ นายชัยพร ดูผิดปกติไม่น่าไว้วางใจจึงพยายามจะปิดประตูบ้าน
แต่กลับถูก นายชัยพร ใช้มือดันประตูไว้แล้วใช้กำลังผลักร่างของผู้เสียหายจนถอยเข้าไปภายในบ้าน พร้อมฉุดกระชากรากตัวผู้เสียหายเข้าไปในห้องนอนแล้วลงมือข่มขืนกระทำชำเรา ก่อนจะหลบหนีไป หลังเกิดเรื่องผู้เสียหายจึงนำเรื่องเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.รำมะสัก จ.อ่างทอง จนมีการออกหมายจับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบว่า ปัจจุบัน นายชัยพร ได้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ลพบุรี จึงนำกำลังลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งพบตัวอยู่บริเวณข้างร้านค้าในพื้นที่ ต.บ้านเบิก จึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมแสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบ
แต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธเสียงแข็ง อ้างว่า จับผิดคนไม่ใช่ตนเอง พร้อมแสดงท่าทีขัดขืน ไม่ยอม ให้ควบคุมตัว อ้างเรื่องต่างๆไม่หยุด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำหลักฐานสำคัญออกมาแสดงให้เจ้าตัวดู เมื่อเห็นว่าหลักฐานมัดตัว ไม่สามารถปฏิเสธได้เจ้าตัวจึงเปลี่ยนท่าทียอมรับว่าตนเองคือ นายชัยพร ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีดังกล่าวจริง
อย่างไรก็ตามในส่วนของคดี จากการสอบสวน นายชัยพร ยังคงยืนกรานปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ จึงนำตัวส่ง สภ.รำมะสัก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป