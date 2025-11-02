บุกรวบหนุ่มคาห้องพักเพชรบุรี ซุกยาบ้าเกือบ 3 แสนเม็ด ได้ปืน 3 กระบอก ของกลางอีกเพียบ
วันที่ 3 พ.ย.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า, พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น, พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก สส.บช.น., พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ นาคามาตย์ ผกก.สส.2, พ.ต.ท.กิติพัฒน์ ใจอารีรอบ สว.กก.สส.2 และ ชุด กก.สส.2 บก.สส.บช.น. ร่วมกันจับกุม นายพงศกร อายุ 46 ปี
พร้อมของกลาง ยาบ้า 286,000 เม็ด ปืนลูกซองยาว 1 กระบอก, ปืนพกสั้น ขนาด 9 มม., ปืนยาวลูกกรด ขนาด .22 มม., รถยนต์ 6 คัน, รถจยย. 1 คัน, แหวนเพชร 3 วง, กำไลข้อมือ 1 วง, นาฬิกา 1 เรือน, เหรียญพระ 1 องค์, เงินสด 10,000 บาท, โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง, สมุดเล่มรถ 8 เล่ม, สมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม โดยจับกุมบริเวณห้องเช่าไม่มีชื่อ หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ต่อเนื่องห้องพักในอพาร์ทเมนต์ หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. ได้เน้นย้ำในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.2 บก.สส.บช.น. สืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดพักอาศัยอยู่ที่บริเวณห้องเช่าในพื้นที่หมู่ 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จึงนำกำลังเข้าตรวจค้น ก็พบของกลางดังกล่าว จึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ กก.สส.2 บก.สส.บช.น. ก่อนส่งตัวพร้อมของกลางให้ บช.ปส. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป