“ยศสิงห์” ดีเดย์ 11.11 ล้างบางออนไลน์ บุกโกดังบางเสาธง ยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายกว่า 4 พันชิ้น
วันที่ 3 พ.ย.68 จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมลงพื้นที่ตรวจค้นคลังสินค้าของขนส่งดัง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ขยายผลคดีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน จากกรณีไดร์เป่าผมชอร์ตเด็กเสียชีวิตที่ จ.บุรีรัมย์ ผลตรวจพบของกลางเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีเครื่องหมาย มอก. รวม 4,068 ชิ้น มูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท ยึดอายัดไว้ดำเนินคดี โดยมี น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ที่ปรึกษา รมช.อุตสาหกรรม, นายพีรวัส สมวงศ์ เลขานุการ รมช.อุตสาหกรรม, นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการ สมอ. และเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการ
จ.อ.ยศสิงห์ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ปล่อยให้สินค้าอันตรายไปถึงมือประชาชน พร้อมกำชับ สมอ. เร่งกวาดล้างเครือข่ายที่ลักลอบผลิต–จำหน่าย–นำเข้าผิดกฎหมาย และดำเนินคดีให้ถึงที่สุด พร้อมเตือนผู้บริโภคให้สังเกต เครื่องหมาย มอก. ควบคู่ QR code, ชื่อผู้ผลิต/ผู้นำเข้า แหล่งที่มา และระวังราคาที่ถูกจนผิดปกติ
ด้าน นายเอกนิติ ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากคดีเมื่อ 11 ตุลาคม 2568 โดย สมอ. ใช้ระบบ “มอก.ว็อทช์ (TIS Watch)” สแกนโฆษณาขายไดร์เป่าผมบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวม 1,531 URL พบความผิด 374 URL สั่งระงับการขายทันที และพบว่าคลังแฟลชเป็นหนึ่งในจุดกระจายสินค้าในเครือข่ายดังกล่าว ของกลางที่ยึดได้รวมถึง ไดร์เป่าผม เครื่องหนีบ/ม้วนผม หวีไฟฟ้า กล่องรับสัญญาณทีวี เครื่องนวดไฟฟ้า หม้อทอด/เตา/กระทะไฟฟ้า เครื่องฟอกอากาศ หลอดไฟ LED และหมวกกันน็อก ที่ไม่มี มอก
รมช.อุตสาหกรรมประกาศยกระดับช่วงสัปดาห์ 11.11 เป็นเทศกาลปราบเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายบนออนไลน์ ประสานทุกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพิ่มการสแกน–สุ่มซื้อ–ตรวจคลังแบบเรียลไทม์ ร่วมกับมาตรการสั่งปิดลิงก์จำหน่ายผิดกฎหมายแบบ “ตัดต้นน้ำ–ปิดกลางน้ำ–ยึดปลายน้ำ” เพื่อรับมือกระแสออเดอร์ที่จะพุ่งสูงในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง
โดยกรอบกฎหมายคือ จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน: จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้นำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช็คลิสต์ “ดูให้ชัวร์ก่อนกดซื้อ” ต้องมี เครื่องหมาย มอก. พร้อม QR code ตรวจสอบได้ ระบุ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า และ แหล่งที่มา ชัดเจน ราคาไม่ ถูกผิดปกติ / รีวิวไม่หลอกตา อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เลือกจากผู้ขายที่มี ใบรับรอง/ศูนย์บริการ
สมอ. จะเดินหน้าขยายผลสืบหาผู้นำเข้าต้นทางและเครือข่ายกระจายสินค้า พร้อมอัปเดตผลจับกุมอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือให้ทุกคำสั่งซื้อในช่วง 11.11 ปลอดภัยกว่าเดิม และทำให้มาตรฐานไทย “ยืนหนึ่ง” ทั้งออนไลน์และออฟไลน์—ให้ผู้บริโภค ช้อปได้มั่นใจ อุ่นใจได้จริง