ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์ ปอศ.บุกรวบหนุ่มรับจ้างเปิด “บัญชีม้า” อึ้งประวัติโชกโชน หมายจับติดตัวเพียบ ซ้ำเคยก่อคดีอุกฉกรรจ์ร่วมกันปล้น

วันที่ 4 พ.ย. 2568 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ.,พ.ต.ต.วิสศรุษฏ์ ไทยจันอัด สว.กก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ชนะศึก โรจนพิทยากร สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ., นำกำลังจับกุม นายฐิติพงษ์ อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ และ หมายจับท้องที่อื่นๆในข้อหา “ทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” จำนวน 4 หมายจับ และหมายจับศาลอาญา คดี “ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน” อีก 1 คดี โดยจับกุมตัวได้ที่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ย่านรังสิต-คลอง 1 ซ.รังสิตนครนายก 28/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสังกัด เร่งระดมกำลังกวาดล้างผู้ต้องหาคดีอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีทุกมิติ เพื่อตัดวงจรการทำงานของสแกมเมอร์อย่างเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงขานรับนโยบายเร่งจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสกลุ่มผู้กระทำผิดในลักษณะดังกล่าว

ต่อมาสืบทราบว่า นายฐิติพงษ์ ผู้ต้องหารายนี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของแก๊งสแกมเมอร์ หรือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มากมายหลายกลุ่ม เนื่องจากมีพฤติกรรมรับจ้างเปิดบัญชีม้าส่งขายให้กับแก๊งสแกมเมอร์ต่าง ๆ นำไปใช้หลอกลวงเงินผู้คน ที่ผ่านมาเคยมีผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดโดยชื่อของ นายฐิติพงษ์ จำนวนหลายราย กระจายเข้าแจ้งความตามท้องที่ต่างๆจนมีการออกหมายจับในคดีลักษณะเดียวกัน 4 หมายจับ

นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติยังพบว่า นายฐิติพงษ์ มีหมายจับศาลอาญา ในคดีก่อเหตุร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดตัวอีก 1 คดีอีกด้วย รวมถึงยังพบว่าปัจจุบันเจ้าตัวได้หนีมาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จึงเร่งนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว

สอบสวน นายฐิติพงษ์ ให้การรับสารภาพว่า ตนไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง จึงตัดสินใจรับจ้างเปิดบัญชีม้าขายให้คนอื่น เพราะเห็นว่าได้เงินมาใช้ง่าย จึงไม่ได้คิดถึงผลเสียที่จะตามมาในภายหลัง เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง สน.ทองหล่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

