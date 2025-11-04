ชายคลั่งน้ำมันราดขู่เผา เพื่อนบ้านผวา เกลี้ยกล่อมนานไม่เป็นผล เพื่อนเอาใบกระท่อมมาให้ถึงยอมทิ้งอาวุธ เดินออกมาให้ตำรวจคุมตัว
วันที่ 4 พ.ย. 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน.ดอนเมือง กว่า 10 นาย พร้อมอุปกรณ์ไม้ง่าม โล่ รถน้ำจากสถานีดับเพลิงดอนเมือง และเจ้าหน้าที่กู้ภัย นำกำลังเข้าระงับเหตุชายคลุ้มคลั่งเดินถือมีด และใช้น้ำมันราดตัวเอง ภายในบ้านหลังหนึ่ง ซอยเทิดราชัน41 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. โดยมี พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.ดอนเมือง พ.ต.ท.ไชยรัตน์ พลหาญ สวป.สน.ดอนเมือง เข้าควบคุมสถานการณ์
ที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ปลูกติดกันหลายหลัง ภายในบ้านพบนายบริษัท (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ยืนโวยวายมือถือขวดภายในมีน้ำ ส่วนอีกมือถือมีดยาวประมาณ 20 ซม.ไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมให้วางมีดและลงมา กำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดได้พยายามขึ้นไปพูดคุยที่ชั้น 2 ของบ้านแต่ไม่เป็นผล นายบริษัท กลับปีนจากระเบียงลงเดินที่หลังคาก่อนจะตกทะลุหลังคาลงมาในบ้าน ได้รับบาดเจ็บถลอกที่ศีรษะเล็กน้อย แต่ยังไม่ยอมวางมีด เดินพูดคนเดียววกไปวนมา
จากนั้นได้มีเพื่อนผู้ก่อเหตุได้พยายามเข้าพูดคุย และนำใบกระท่อม น้ำเปล่ามาให้ใช้เวลานานกว่า 1 ชม. ผู้ก่อเหตุยอมทิ้งมีดหลังเห็นเจ้าหน้าที่พยายามเปิดประตูรั้วออก และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ก่อนคุมตัวมาที่ สน.ดอนเมือง
นายวันชัย แพขันทอง อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เหนือ 43-00 วัฒนะ01 ดอนเมือง เล่าว่า ตนได้รับการร้องขอกำลังเข้าระงับเหตุชายอาละวาด จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งระบุว่ามีชายคลั่งใช้น้ำมันราดตัวเอง ขณะเดียวกันได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงดอนเมือง ว่ามีเหตุประชาชนใช้น้ำมันราดตัวเอง จึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเคสเดียวกัน เมื่อมาถึงเห็นผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ที่ระเบียงชั้น 2 พูดจาวกไปวนมาตลอดเวลา และมีการดื่มน้ำในขวดแก้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไร
ส่วนน้ำมันผู้ก่อเหตุได้ใช้เทราดพื้นภายในบ้านหมดแล้ว จากนั้นได้มีเพื่อนซื้อน้ำ ซื้อสับปะรดมาให้แล้วมีการพูดคุยกันในลักษณะน้อยใจถูกเพื่อนทิ้ง และจากการสอบถามแม่ผู้ก่อเหตุทราบว่าเคยพาไปบำบัดมาแล้ว 1 ครั้ง หลังจากออกมาก็ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ถ้าไม่ได้ดื่มก็จะเป็นคนปกติไม่มีอะไรกับใคร แต่พอได้ดื่มขึ้นมาก็จะอาละวาดขึ้นมา โดย 2 วันก่อนรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติกระทั่งมาก่อเหตุ
ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ระบุว่า ปกติจะเห็นผู้ก่อเหตุชอบเดินลากของทุกคืน รากถังขยะ รากต้นไม้จากซอยอื่นมา ส่งเสียงดังโวยวาย แต่ก่อนเขาอยู่ที่นี่มานานหลายสิบปี เวลาปกติเจอคนที่อยู่เก่าๆ ก็จะทักทาย ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ ดูเป็นเด็กดี แต่มาเป็นแบบนี้ประมาณ 1 เดือน มาหนักมากช่วง 2 วันนี้ เมื่อก่อนเคยติดยาแล้วย้ายออกไปจากซอยก่อนจะกลับมาอยู่
แต่ก็จะมีพฤติกรรมชอบดูดกัญชา กินน้ำกระท่อม บางครั้งก็เอาขวดไปปาใส่บ้านคนอื่น และเมื่อเช้าตั้งแต่ช่วงตี 5 ก็ออกมาเดินอาละวาด คนที่จะออกไปข้างนอกก็ไม่กล้าเดินผ่าน ทำให้คนอื่นกลัวไปหมด ตร.เคยเข้ามาเอาตัวส่ง รพ.ศรีธัญญา อยู่ได้ 4 วันก็กลับมาอยู่เหมือนเดิม อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาตัวไปบำบัด เพราะตอนนี้ชาวบ้าน อยู่กันอย่างหวาดระแวง
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว นายบริษัท นำส่งโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อทำการรักษา เป็นที่เรียบร้อย