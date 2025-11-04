รวบหนุ่มเพิ่งพ้นโทษชักปืนชิงโทรศัพท์หนุ่ม 19 ย่านลาดปลาเค้า อ้างทำไปประชดชีวิตมีประวัติหางานทำไม่ได้สักทีจึงลงมือก่อเหตุ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 พ.ย. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส.สน.โคกคราม,พ.ต.ท.อัษฎาศ์ เนตรพุดซา สว.สส.สน.โคกคราม และชุดสืบสวนสน.โคกคราม ร่วมกันจับกุมนายไพรัตน์ อายุ 38 ปี พร้อมด้วยของกลาง เสื้อกั๊ก สีดำ 2 ตัว
ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 6195/2568 ลงวันที่ 24 ต.ค.2568 ข้อหา“ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน,โดยมีอาวุธปืน,โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม,โดยแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควร”บริเวณบ้านเอื้ออาทร 44 ต.คลองหนี่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 05.30 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากนายซูเพียนอายุ 19 ปี ผู้เสียหาย แจ้งว่าขณะปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมู่บ้านอารียา ลาดปลาเค้า ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 2 ได้มีคนร้ายเป็นชายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดหน้าหมู่บ้าน แล้วลงรถเดินเข้ามาหาจากนั้นได้ชักอาวุธปืนข่มขู่ ได้เอาโทรศัพท์มือถือไอโฟน 11 สีเขียว 1 เครื่องและบัตรประชาชนผู้เสียหายไป จากนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป ผู้เสียหายได้มาร้องทุกข์พนักงานสอบสวน สน.โคกคราม
ต่อมาฝ่ายสืบสวนได้สืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายไพรัตน์ อายุ 38 ปี ได้ทำรายงานการสืบสวนมอบพนักงานสอบสวนเพื่อขออนุม้ติหมายจับจากศาลอาญา ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ออกสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับได้รับแจ้งจากสายลับทราบว่านายไพรัตน์ คล้อยเจริญ อายุ 38 ปี ผู้ถูกจับ ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญา อยู่ที่บริเวณหน้าห้องบ้านเอื้ออาทร 44 จ.ปทุมธานี จึงได้เดินทางไปตรวจสอบยังบริเวณดังกล่าว
พบนายไพรัตน์ ยืนอยู่ห้องดังกล่าว จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมตัวนายไพรัตน์ฯ ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบและแจ้งสิทธิตามกฎหมายของผู้ถูกจับที่มีตามกฎหมายในชั้นจับกุมให้แก่ผู้ถูกจับทราบด้วย ผู้ถูกจับรับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ฝ่ายสืบสวน สน.โคกครามได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่นายไพรัตน์ฯ ใช้อยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นรถที่ได้แจ้งหายไว้ที่ สภ.คลองหลวง เบื้องต้นได้ประสานกับ สภ.คลองหลวงไว้แล้ว จะเข้ามาทำการสอบปากคำนายไพรัตน์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเมื่อคืนวันที่ 3 พ.ย.68 ที่ผ่านมานายไพรัตน์ฯ ให้การยอมรับสารภาพว่าตนได้ก่อเหตุลักทรัพย์โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง รุ่นกาแลคซี่เอ06 สีฟ้า ของ รปภ.ที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ สภ.บางปะอิน
และน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาได้ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกหมายครั้ง จากการซักถามผู้ต้องหาเคยถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพิ่งพ้นโทษมาเมื่อ ก.ค.68 ที่ผ่านมา สาเหตุที่ก่อเหตุเพราะสมัครงานที่ไหนไม่ได้เพราะมีประสัติดังกล่าวจึงก่อเหตุชิงทรัพย์ประชดชีวิต แต่ตำรวจไม่ปักใจเขื่อเนื่องจากทำมาหลายครั้ง ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีต่อไป