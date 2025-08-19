ผบก.น.5 ประชุมหารือมาตรการป้องกันเหตุคนคลั่งจุดไฟเผา 2 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ดึงผู้ประกอบการรอบราชประสงค์นำกล้อง AI ติด เฝ้าระวังสังเกตคนเร่ร่อน-บุคคลป่วย แจ้งเตือนตำรวจเข้าตรวจสอบ
จากกรณีชายสาดทินเนอร์ จุดไฟเผา 2 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย เจ็บสาหัส ก่อนพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ จึงวิ่งไล่ตามจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้เมื่อคืนวันที่ 7 ส.ค.68 ที่ผ่านมา
คืบหน้าวันที่ 19 ส.ค. 2568 พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.อนันท์ วงศ์คำ รอง ผกก.ป.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.สุดเขต สิมาธรรม รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.สุธี ใยบัว สวป.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.อดิศักดิ์ แก้ววงษา สว.จร.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.พงศ์พิพัฒน์ ปุ้มตะมะ สว.สส.ลุมพินี
พร้อมด้วย น.ส.ฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร,ตัวแทนสำนักงานเขตปทุมวัน,สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ได้แก่ผู้แทนห้าง Big Cราชดำริ ห้าง The Market ,ห้างเกสรพลาซ่า,ห้าง Central World ,โรงแรมอินเตอร์คอน ร่วมกันประชุมยกระดับและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ย่านธุรกิจการค้าแยกราชประสงค์ ที่ห้องราชดำริ1 ชั้น 4 ห้างเกษร แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
ด้านพ.ต.อ.ยิ่งยศ เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมหารือแนวทางการป้องกันเหตุลักษณะดังกล่าว พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ทางบก.น.5 ดำเนินการประชุมร่วมกับภาคเอกชนผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุหารือถึงแนวทางการป้องกันเหตุดังกล่าว ภายในที่ประชุมได้มีข้อสรุป ดังนี้
1.ติดตามความคืบหน้าอาการและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 2 ราย ที่ได้รับบาดเจ็บ
2.ร่วมกันหามาตรการในการแจ้งข่าว และบริหารจัดการกับคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง รวมถึงขอทาน ในย่านธุรกิจการค้าแยกราชประสงค์ เพื่อไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์และการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
3.ร่วมกันหามาตรการในการสังเกต เตือนภัย พิสูจน์ทราบ และจับกุม มิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในรูปแบบนักท่องเที่ยว และก่อเหตุความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น การล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยว การหลอกดูธนบัตร และอื่นๆ
4.หารือเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบ CCTV และ AI มาช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
5.การให้กรอบแนวคิดในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุต่างๆ ตลอดจนการเป็นสมาชิกแจ้งข่าว
6.การจัดการจราจรตามโครงการราชประสงค์โมเดล ทั้งนี้ เพื่อให้ย่านธุรกิจการค้าแยกราชประสงค์ มีความปลอดภัยในทุกมิติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนต่อไป