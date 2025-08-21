รวบหนุ่ม 32 ซื้อยาบ้ามาเลิ่กลั่ก ขับรถติดตราตำรวจ เจอเรียกตรวจจับยาบ้า 2 เม็ด ไอซ์ครึ่งกรัม สารภาพซื้อมาเพื่อเสพ
วันที่ 21 ส.ค. 2568 พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.ณธัชพงศ์ กิรัมย์ ผกก.สน.สายไหม สั่งการให้ พ.ต.ท.สัญชัย คีรีรัตน์ รอง ผกก.ป.สน.สายไหม พ.ต.ท.นุกูล กิ่งเกล้า สวป.ฯ สวป.สน.สายไหม ร.ต.อ.พงศ์พัฒน์ เกิดนพนันท์ รอง สวป. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.สายไหม ประจำจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
ร่วมกันจับกุม นายสุพัฒน์ อายุ 32 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้าจำนวน 2 เม็ด ยาไอซ์ จำนวน 1 ถุงเล็ก น้ำหนัก 0.36 กรัม เมื่อวันที่ 20 ส.ค.68 เวลาประมาณ 22.30 น. ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัด ป้องกันอาชญากรรมฯ พบผู้ถูกจับขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลติดตราตำรวจกระจกหน้ารถ ลักษณะต้องสงสัยผ่านมา เมื่อพบเห็นจุดตรวจมีอาการลุกลี้ลุกลน ท่าทางมีพิรุธ จึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาบ้าและยาไอซ์ของกลาง ซุกซ่อนอยู่ภายในรถ
สอบถามรับว่าเป็นยาบ้าและยาไอซ์ของตนเอง ซื้อมาเพื่อเสพ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุม แจ้งข้อกล่าวหานำตัวพร้อมของกลาง บันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน สน.สายไหม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุม แจ้งข้อกล่าวหา “มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า,ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย , เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย, เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.สายไหม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป