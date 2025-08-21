ป.ป.ส.ร่วมมือเวียดนามจับ 4 ผู้ต้องหา เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติชาวเวียดนาม พร้อมของกลาง คีตามีน เอ็กซ์ตาซี ผงยาอี เครื่องอัดเม็ดพร้อมหัวตอก และอุปกรณ์อัดเม็ดยา
วันที่ 21 ส.ค. 2568 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) กรุงเทพฯ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. พ.อ.ฤทธิรงค์ ตุ้มทอง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการข่าวสนับสนุน ทภ.1 สน.322 สปก.ฝขว.ศปก.ทบ. นายวราสิทธิ์ เมืองคุ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า กรมศุลกากร และ นายโกสินทร์ ไตรนิคม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดระบบปฏิบัติการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ร่วมแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดชาวเวียดนาม จำนวน 4 คน ของกลาง คีตามีน 5.2 กก. เอ็กซ์ตาซี (ยาอี) 514 เม็ด ผงยาอี เครื่องตอกอัดเม็ดอัตโนมัติ แบบ single punch พร้อมหัวตอกยาอี logo ต่างๆ และอุปกรณ์อัดเม็ดยาจำนวนหลายรายการ เหตุเกิดที่ คอนโดมีเนียมย่านรามคำแหง ต่อเนื่อง บ้านเช่าย่านลาดพร้าว กทม.
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ส.ค.68 สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมศุลกากร ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย สน.ทุ่งสองห้อง กรมข่าวทหารบก และ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ตรวจยึดคีตามีน 5.2 กก. บรรจุในพัสดุระหว่างประเทศ ซุกซ่อนอำพรางปะปนมากับถุงขนม ต้นทางประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาอี
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติครอบครองภายใต้การควบคุม (CD) เพื่อขยายผลไปยังผู้รับพัสดุดังกล่าว จนกระทั่งวันที่ 18 ส.ค.68 เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์บริเวณโดยรอบคอนโดมิเนียมซึ่งถูกระบุเป็นสถานที่จัดส่งพัสดุ ในช่วงเย็นพบชายชาวเวียดนาม 2 คน เป็นผู้มาติดต่อรับพัสดุที่ซุกซ่อนคีตามีน 5.2 กก. เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นจับกุม
จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาไปขยายผลตรวจค้นบ้านเช่าย่านลาดพร้าว พบชายชาวเวียดนามอีก 2 คน ผลการตรวจค้น พบ เอ็กซ์ตาซี (ยาอี) 514 เม็ด ผงยาอี เครื่องตอกอัดเม็ดอัตโนมัติ แบบ single punch พร้อมหัวตอกยาอี logo ต่างๆ และอุปกรณ์อัดเม็ดยาจำนวนหลายรายการ
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวอีกว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า เตรียมนำคีตามีน มาผสมกับ MDMA ให้เป็นผงยาอี และทำการอัดเม็ด โดยปัจจุบันพบว่าเอ็กซ์ตาซีมีการนำคีตามีนมาเป็นส่วนผสมในเม็ดยา เพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ของยาเสพติด จากนั้นให้บุคคลในเครือข่ายนำไปจำหน่ายในสถานบันเทิง และในชั้นนี้เชื่อว่า เอ็กซ์ตาซี (ยาอี) บางส่วนลักลอบส่งกลับไปจำหน่ายที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เมื่อกลางเดือน ส.ค.68 ที่ผ่านมา ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีไทย-เวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์
เนื่องจากพบว่านักค้ายาเสพติดชาวเวียดนามที่ผลิตเอ็กซ์ตาซี (ยาอี) เป็นส่วนใหญ่ ในปัจจุบันถูกกวาดล้างและจับกุมอย่างหนักภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งในปีที่ผ่านมีการจับกุมยาบ้าและเอ็กซ์ตาซี (ยาอี) รวมกันปริมาณกว่า 3 ล้านเม็ด โดยมีแนวโน้มที่นักค้ายาเสพติดชาวเวียดนามจะเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการผลิต และจำหน่าย
นายปฤณ กล่าวว่า สำหรับยาอีมีแหล่งผลิตจากประเทศฝั่งยุโรป ส่วนคีตามีนแหล่งผลิตจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ โดยเครือข่ายชาวเวียดนามจะนำยาเสพติดมาผสมลงเครื่องอัดเม็ดอัตโนมัติที่สามารถได้วันละกว่า 1 แสนเม็ด ก่อนจำหน่ายนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะชาวเวียดนามเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังพบสถิติจับกุมยาอีที่ลักลอบนำเข้าไทยเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันพบว่าเครือข่ายนักค้ายาเสพติดชาวต่างชาติที่เข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยเป็นทางผ่าน มีการสั่งยาเสพติดมาจากต่างประเทศ โดยจัดส่งผ่านพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ ซุกซ่อนยาเสพติดมากับสินค้าประเภทต่างๆ ก่อนส่งมาที่ประเทศไทย จ่าหน้าพัสดุใช้ชื่อชาวต่างชาติ โดยระบุสถานที่รับพัสดุเป็นคอนโดมิเนียม (ไม่ระบุเลขที่ห้องพัก) ซึ่งไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง จากนั้นให้บุคคลในเครือข่ายมาดำเนินรับพัสดุโดยใช้ภาพหนังสือเดินทางในโทรศัพท์แสดงต่อนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม
นายปฤณ กล่าวอีกว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระหว่างประเทศ อาทิเช่น สิงคโปร์ เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ ในการบูรณาการความร่วมมือช่วยสืบสวนเครือข่ายยาเสพติดที่ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งพำนัก หรือเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนร่วมกัน จนนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการสืบสวนขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม