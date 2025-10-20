ตำรวจไล่วงจรปิด ล่าตัวมือปืน ก่อเหตุวิวาท ยิงใส่ร้านกัญชาย่านหัวหมาก
วันที่ 20 ต.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก พร้อมด้วย ตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวน สน.หัวหมาก ตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันบริเวณร้านกัญชา ซอยหัวหมาก 21 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. เมื่อวันที่ 19 ต.ค. เวลา 23.37 น.ที่ผ่านมา
พ.ต.ท.สีหเดช ศกลกันต์ สวป.สน.หัวหมาก พร้อมด้วยตำรวจสายตรวจ สน.หัวหมาก เดินทางไปตรวจสอบ พบ นายนที 1 ในผู้ก่อเหตุ มีบาดแผลบริเวณปากและใบหน้า ตำรวจจึงประสานกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จากการสอบสวน เจ้าของร้านกัญชา ให้การว่า ผู้ก่อเหตุได้วิ่งตาม นายนอีม และ นายนุวัตน์ รุ่นน้องของตนเข้ามาในร้าน จึงได้ควบคุมตัวไว้ได้ดังกล่าว คาดว่าน่าจะเกิดการเขม่นกันมาก่อนหน้านี้จึงก่อเหตุทำร้ายกันขับรถจยย. ไล่กวดกัน
จากการสอบถาม นายนอีม และ นายนุวัตน์ เปิดเผยว่า ขณะที่ตนขี่รถจยย. ภายในซอยรามคำแหง 32 พบผู้ก่อเหตุกับพวกขี่รถจยย. เข้ามาประกบทำร้ายตน ตนจึงได้ขี่รถหนี จนกระทั่งรถจยย.ล้ม จนถึงร้านกัญชาที่เกิดเหตุ เมื่อเข้าไปในร้านแล้ว พวกของผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงขู่เข้าไปที่ร้านหลายนัด แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำคู่กรณีพบพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อสอบปากคำ
นอกจากนี้ พ.ต.ท.บำเพ็ญ นามฉวี สว.สส.สน.หัวหมาก พร้อมด้วยชุดสืบสวน สน.หัวหมาก ยังได้ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิด พบร่องรอยกระสุน จำนวน 2 จุด ร้านตัดผมซึ่งอยู่ข้างร้านกัญชาที่เกิดเหตุ รวมทั้งยานพาหนะผู้ก่อเหตุ ซึ่งจะได้เร่งรัดติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป