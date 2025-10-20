จับหนุ่มหื่น มุดห้องขืนใจลูกสาวญาติ อายุยังไม่ถึง 13 ขู่จนเหยื่อไม่กล้าขัดขืน สุดท้ายหนีไม่รอด แฉประวัติอันตราย เหยื่อในเกมออนไลน์เพียบ
วันที่ 20 ต.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สง.ผบ.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ บช.น., พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น., พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น., พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล, พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ และ พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง รอง ผกก.ดส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส.บช.น., ร.ต.อ.กิตติกานต์ สินประกอบ รองสว.กก.ดส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.4 กก.ดส.บช.น.
ร่วมจับกุม นายอิทธิพงษ์ หรือมอส อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดชุมแพ ที่ 259/2568 ลงวันที่ 14 ต.ค. 2568 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี กระทำอนาจารต่อเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ลักพาตัวหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังเด็กไปเพื่อการอนาจาร” จับกุมได้หน้าบ้านใน จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 04.00 น. ขณะผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุยังไม่ถึง 13 ปี กำลังนอนอยู่ในห้องนอน จู่ๆ ก็รู้สึกว่ากางเกงถูกถอดออก พอลืมตาตื่นจึงเห็นว่าเป็น นายอิทธิพงษ์ เข้ามากระทำอนาจารจนสำเร็จความใคร่ ผู้เสียหายพยายามขัดขืนแต่สู้แรงไม่ได้ พร้อมทั้งถูกข่มขู่จะทำร้าย จึงกลัวและไม่กล้าขัดขืน ต่อมาผู้ปกครองกลับมาที่บ้านเห็นผู้เสียหายได้นั่งร้องไห้ จึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง แล้วเข้าแจ้งความ
จากนั้นพนักงานสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมทั้งยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดชุมแพ ออกหมายจับ จนกระทั่งตำรวจชุดสืบสวน กก.ดส. จับกุมได้ดังกล่าว ซึ่งระหว่างนั้นมีการต่อสู้ขัดขืนเจ้าหน้าที่ด้วย
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ช่วงเกิดเหตุตนไปที่บ้านญาติ และก่อเหตุขืนใจลูกสาวญาติของตัวเอง จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมคุยกับเหยื่อในเกมออนไลน์แล้วพามาล่วงละเมิดทางเพศหลายราย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป