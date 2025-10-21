โรงงานทอง ช็อก! 3 ลูกจ้าง ยักยอกทองคำ 400 ล้านบาท แจ้งความคดีไม่คืบ ส่งทนายลุยฟ้องเอง เผยพฤติการณ์ก่อเหตุ 6 เดือน ความเพิ่งแตก
วันที่ 21 ต.ค. 2568 น.ส.ฐิตติมนต์ วัฒนวงศ์วรกุล อายุ 41 ปี ตัวแทนโรงงานทำทอง พร้อมด้วย น.ส.อำนวยพร มณีวรรณ์ ทนายความ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกลูกจ้าง 3 คน ร่วมกันทยอยลักทรัพย์เอาทองรูปพรรณของโรงงานไปรวมกว่า 103 กิโลกรัม น้ำหนักประมาณ 6,763 บาท มูลค่า 400 ล้านบาท (มูลค่า ณ ปัจจุบัน)
น.ส.ฐิตติมนต์ เปิดเผยว่า โรงงานทำทองของตนจะทำหน้าที่ผลิตทองรูปพรรณไปจำหน่ายให้กับห้างทอง ร้านทองต่างๆ โดยเมื่อช่วงเดือน มิ.ย. 68 พบข้อมูลว่ามีทองออกไปจากโรงงานจำนวนมาก จึงตรวจสอบย้อนหลัง ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2567 มาจนถึง 10 มิ.ย. 2568
น.ส.ฐิตติมนต์ กล่าวต่อว่า ลูกจ้างทั้ง 3 คน ทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย ที่มีหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากร้านขายทอง และเป็นผู้เบิกทองรูปพรรณ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับร้านขายทอง ทั้ง 3 คน ร่วมกันวางแผนลักทรัพย์ทองรูปพรรณไป โดยไปแอบอ้างเอารายชื่อร้านขายทองคำ 25 ร้าน ทำบิลปลอมขึ้นมาเพื่อเอาไปเบิกทองกับทางโรงงาน
น.ส.ฐิตติมนต์ กล่าวอีกว่า โรงงานจะมีเครดิตให้กับร้านค้า 14 วัน ค่อยชำระกลับมาในรูปแบบของทองคำแท่ง ซึ่งปรากฏว่ามีบางร้านที่ทยอยชำระกลับมา แต่ไม่เต็มจำนวน ทางร้านก็ไม่ได้ว่าอะไร กระทั่งในเวลาต่อมาเครดิตของร้านค้าทั้ง 25 ร้านเต็ม จึงได้ทำหนังสือทวงถามไปที่ร้านทอง
“ก่อนจะมาความแตกว่า ร้านทองทั้ง 25 ร้านไม่เคยสั่งซื้อทองจากโรงงานเลย จึงเรียกเซลล์ทั้ง 3 คนมาสอบถาม จนเจ้าตัวสารภาพ และอ้างว่าได้ร่วมกับห้างทองแห่งหนึ่ง ซึ่งอยากสั่งทองจากทางโรงงาน แต่เครดิตเต็ม เลยแนะนำให้เซลล์ร่วมกันทำบิลสั่งสินค้าปลอมขึ้นมา โดยแอบอ้างหัวบิลของห้างทอง 25 ร้านขึ้นมาเพื่อเบิกทอง โดยทำไปทั้งหมด 30 ครั้ง”
จากการตรวจสอบพบว่า มีทองที่ถูกเบิกไป และยังไม่ได้คืนรวม 103 กิโลกรัม ก่อนที่จะไปสอบถามกับทางห้างทองที่ร่วมมือกับเซลล์ ก็ยอมรับว่ามีการเอาทองไปจำนวน 103 กิโลกรัมจริง ทางโรงงานจึงได้ดำเนินการให้ห้างทองเซ็นรับสภาพหนี้
น.ส.ฐิตติมนต์ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวเซลล์ก็อ้างว่าที่ทำไปเพราะต้องการช่วยเพิ่มยอดขายให้กับโรงงาน แต่ตนไม่ปักใจเชื่อ ซึ่งเซลล์ 2 คน เข้ามาทำงานตั้งแต่ปี 66 ส่วนอีกหนึ่งคนเข้ามาปี 67 ที่ผ่านมาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ เพิ่งมามีช่วงปลายปี 67
ด้านทนายอำนวยพร ระบุว่า ก่อนหน้านี้ทางผู้เสียหายได้ไปแจ้งความที่ สน.บางเสาธง ตั้งแต่เดือน ส.ค. ให้เอาผิดกับเซลล์ทั้ง 3 คน และห้างทองที่ร่วมกับเซลล์ รวมถึงกรรมการของห้างทอง รวม 5 คน แต่เรื่องราวผ่านมากว่า 3 เดือนยังไม่มีความคืบหน้า เพิ่งออกเลขคดีเมื่อวันที่ 4 ก.ย.
ทนายอำนวยพร กล่าวต่อว่า ตนจึงดำเนินการฟ้องจำเลย 5 คนในคดีอาญาด้วยตนเอง ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้าง และรับของโจร โดยศาลตลิ่งชัน นัดไต่สวนวันที่ 22 ธ.ค.นี้