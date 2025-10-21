MPB S.W.A.T. สน.สายไหม ออกตรวจร้านทอง-ธนาคารย่านตลาดวงศกร ห้างบิ๊กซีถนนสุขาภิบาล 5
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 ต.ค.68 พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.ณธัชพงศ์ กิรัมย์ ผกก.สน.สายไหม สั่งการให้ พ.ต.ท.สัญชัย คีรีรัตน์ รอง ผกก.ป.สน.สายไหม พ.ต.ท.ทรงวิทย์ อุ่นกาศ สวป.สน.สายไหม พร้อมสายตรวจและชุดปฏิบัติการพิเศษ MPB S.W.A.T. สน.สายไหม ออกปฏิบัติหน้าประชาสัมพันธ์และป้องกันเหตุธนาคารร้านค้าทอง ย่านตลาดวงศกร และห้างบิ๊กซีถนนสุขาภิบาล 5 ตามมาตรการป้องกันเหตุเชิงรุก เหตุการทั่วไปปกติ
ทั้งนี้ ตามข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.ดูแลงานป้องกันปราบปราม สั่งการให้ชุดสายตรวจ สน.พื้นที่ออกตรวจตราบริเวณร้านทองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ธนาคาร หรือ ร้านทอง บริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป