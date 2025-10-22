รวบคาสนามบิน บอสสาวชาวจีน-เตรียมบินหนี พบสวมใบอนุญาตของ บริษัทฯอื่น เพื่อนำเศษขยะพลาสติกเข้าไทย ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 ต.ค. 2568 พ.ต.อ.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการให้ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ.พ.ต.ท.วันเผด็จ จันยะรมณ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ.พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ปป.บก.ตม.2

เข้าจับกุม น.ส.วู ยูเฟน (Wu Yufen) อายุ 40 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับ ศาลจังหวัดพัทยา ที่ 542/2568 ลงวันที่ 4 ก.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันนำของผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาใน ราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดอันเกี่ยวกับของนั้น” ได้บริเวณ ฝ่าย ตม.ขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

จากการจับกุมทราบว่า น.ส.วู ยูเฟน (Wu Yufen) ผู้ต้องหา เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทแห่งหนึ่ง ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบ ว่า บริษัทฯดังกล่าวนำเข้าสินค้าประเภทเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักร ตามใบขนสินค้าขาเข้า จำนวน 19 ฉบับ แบ่งเป็นสำแดงเลขที่ใบอนุญาตการนำเข้า ซึ่งเป็นใบอนุญาตของบริษัทอื่น จำนวน 3 ใบ โดยนำเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มปริมาณขยะภายในประเทศ และเป็นความผิดตามกฎหมาย

ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม สืบสวนจนทราบว่า น.ส.วู ยูเฟน กำลังจะเดินทางกลับประเทศของตน จึงเดินทางไปเฝ้าสังเกตการณ์ที่สนามบินฯ เมื่อผู้ต้องหาปรากฏตัวจึงเข้าจับกุมดังกล่าว

สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ว่าตนเองทำธุรกิจชิปปิ้ง และเคยร่วมทำงานกับบริษัทดังกล่าว ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเหตุใด จึงมีชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยเอกสารเปลี่ยนกรรมการฯ ก็พบว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของตนแต่อย่างใด เชื่อว่าตนถูกแอบอ้างใช้ชื่ออย่างแน่นอน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป

