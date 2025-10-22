ผบช.น. ตรวจเยี่ยมโรงพักปทุมวัน มอบนโยบายแก้ไขปัญหา คดีล้น พนักงานสอบสวนไม่เพียงพอ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ต.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.เอกรัตน์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ รอง ผบก.น.6 ประชุมมอบนโยบาย แนวทางการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวัน กรณีมีปริมาณงานมาก จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอ
พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำ เนื่องจากทราบว่า สน.ปทุมวัน มีปริมาณงานค่อยข้างเยอะ กรณีผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำ ผู้บังคับบัญชาต้องช่วยเหลือ ทั้งในระดับกองบังคับการ (บก.) และระดับกองบัญชาการ (บช.)
อย่างไรก็ตาม หากเราเห็นประชาชนเข้ามาในบริเวณพื้นที่โรงพักขอให้เข้าสอบถามก่อน งานพนักงานสอบสวนยังติดงานไม่สามารถเข้าคุยได้ ต้องให้ฝ่ายสืบสวนเข้าไปคุยถึงเหตุการณ์หรือคดีที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จะให้ ผบก.อก.บช.น. ทำเรื่องถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เสนอขอพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พนักงานสอบสวนเพิ่มในจำนวนที่รับใหม่มาใหม่มาช่วยเหลือบช.น.ต่อไป
ด้านพล.ต.ต.ทินกร กล่าวว่า อาจจะต้องมีการให้พนักงานสอบสวนมาเพิ่มจำนวนกำลังพลจากนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 78 ที่จะได้มาลงตำแหน่งพนักงานสอบสวนเพื่อทำการช่วยเหลือ พร้อมทั้งมีการให้ สว.สอบสวน เข้ามาช่วย ร้อยเวรที่เวรช่วงกลางวันเป็น 2 คน เนื่องจากหากอยู่คนเดียวแล้วต้องไปออกดูเหตุคดีข้างนอกในโรงพักจะไม่เหลือใคร
ดังนั้นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนการใดเล็กน้อยให้ช่วยพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้ก่อน สอบปากคำได้ข้อมูลเบื้องต้นได้ นอกจากนี้ งานสอบสวนในโรงพักเห็นประชาชนเดินเข้ามาต้องซักถามก่อนและให้ต้องมานั่งรอ ใส่ใจเงยหน้าคุยกับเขาไม่ถึงกี่นาาที ให้รู้สึกว่าเขามีตัวตน ไม่ใช่ไม่เห็นใครเข้ามาคุย ดูแล้วอันไหนมีปัญหาให้บอกเพื่อช่วยกัน