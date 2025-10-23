บุกบ้านจับ 3 จีนแก๊งคอลฯ กลางกรุง สมอ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หลอกเหยื่อแก๊งคอลซ้ำอีกที เช่าบ้านหรู ทำมาเป็นปี แค่เดือนแรกก็ได้ 10 ล้าน จ้างหญิงไทยเป็นนอมินี ปลอมสัญญาเช่าบ้านซ้อน
วันที่ 23 ต.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., นายสุธีระ พึ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม กสทช., พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ., พ.ต.อ.ธนากร อ่อนทองคำ รองผบก.สปพ., พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ., พ.ต.ต.ณัฐดนัย บำรุงศรี สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ, ร.ต.อ.ณรงค์เดช พิทักษ์ประชาชน รองสว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. และเจ้าหน้าที่งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ.
นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง ในซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. หลังได้รับแจ้งจากสายด่วน 191 มีชายชาวจีนมาพักอาศัย พฤติกรรมมีพิรุธ อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียว
จากการตรวจค้นพบชาวจีน 3 คน คือ นายจาง ไห่ หลง อายุ 38 ปี นายหลิว ชุน หยิน อายุ 29 ปี และ นายอู๋ จือ เฉียง อายุ 32 ปี พร้อมของกลาง อุปกรณ์ Phone Farm 4 เครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 4 เครื่อง โน๊ตบุ๊ก 4 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 42 เครื่อง เราเตอร์ 5 เครื่อง พ็อกเก็ตไวไฟ 1 เครื่อง และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ โดยภายในคอมพิวเตอร์ พบแบบฟอร์มการพูดหลอกลวงผู้อื่น แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน และมีแชทสนทนาในแอปพลิเคชั่นโชเชียลต่างๆ คุยกับผู้อื่น ส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศ
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า จากนโยบายการปราบปรามของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ทางบช.น. จึงร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินการจับกุมดังกล่าว โดย 191 และสืบนครบาล เฝ้าติดตามพฤติกรรมการตั้งถิ่นฐานคนไทย และต่างชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ส่วนแชทที่พบนั้นเป็นการหลอกลวงชาวจีน สเปน อังกฤษ โดยอ้างตัวเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากผู้ที่ถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าคดีเสร็จแล้วคิดร้อยละ 5 จากมูลค่าความเสีย ใช้วิธีการตั้งตัวที่ปรึกษาช่วยเหลือ แต่เป็นการซ้ำเติม
นอกจากนี้พบว่า จากการตรวจสอบเอกสารมีรายรับตั้งเดือน ต.ค.67 ซึ่งเดือนแรก 2 ล้านหยวน หรือประมาณ 10 ล้านบาท และลงเป็นรายรับทุกเดือน และจะต้องสืบสวนขยายผลว่ามีผู้ร่วมขบวนการอื่นอีกหรือไม่ แต่จากการสอบถามบ้านข้างเคียงมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา มาจากประเทศจีน 1 คนเดินทางผ่านมาจากทางประเทศสปป.ลาว อีก 2 เดินทางผ่านประเทศกัมพูชา ส่วนบัญชีหมุนเวียนเท่าไหร่นั้น ต้องตรวจการใช้จ่ายบัญชีซื้อของอีกที
ส่วนกรณีที่มีอดีตนายตำรวจบอกว่า กรุงเทพมีสแกรมเมอร์หลายแห่งนั้น พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า ทุกที่ทาง บช.น.ร่วมกับ กสทช. ทำงานร่วมกัน จะตรวจสอบแหล่งคาดว่า เป็นทจุดที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฝากแจ้งเตือนประชาชน หากพบชาวต่างชาติหรือคนไทยอาศัยเฝ้าบ้าน ออกมาในหมู่บ้านมิดชิด มีพฤติกรรมแปลกลักษณะคล้ายมิจฉาชีพสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
ด้าน พ.ต.อ.ธนากร กล่าวว่า ผู้ต้องหามาเช่าบ้านตั้งแต่ ต.ค.67 เดือนละ 30,000 บาท โดยมีหญิงคนไทยเป็นคนเช่า และว่าจ้างหญิงไทยทำสัญญาเช่าขึ้นมาอีก 1 ฉบับ เป็นสัญญาปลอมเช่ากับเจ้าของบ้าน เพื่อใช้เปิดอินเตอร์เน็ต เบื้องต้นจะได้ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป