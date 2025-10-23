แผลนี้แด่ปัสสาวะในกระเพาะ หนุ่ม 16 อ้วกแทบพุ่ง เพิ่งรู้ถูกหลอกดื่มฉี่ เดือดอย่างแรง คว้ามีดกระซวกหนุ่มลาวเจ็บ
วันที่ 23 ต.ค.68 ร.ต.อ.สุนทร ชูช่วย รองสว.(สอบสวน) สน.บางนา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดมีผู้บาดเจ็บ ที่ร้านล้างรถ ภายในปั๊มแก๊ส ปากซอยบางนา-ตราด 20 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. จึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวอยู่ภายในร้านล้างรถ ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชายชาว สปป.ลาว อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นพนักงานของร้านล้างรถ ถูกมีดปอกผลไม้ยาว 9 นิ้วแทงเข้าที่ใต้ชายโครงซ้าย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุ ให้การโดยอ้างว่า ตนถูกผู้บาดเจ็บกลั่นแกล้งเป็นประจำ เนื่องจากทำงานอยู่ที่เดียวกัน โดยผู้บาดเจ็บนำปัสสาวะของตัวเองผสมน้ำมาหลอกให้ตนดื่ม พอตนรู้ความจริงก็โมโห จึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
ขณะที่จากการตรวจสอบอาการของผู้บาดเจ็บพบว่า บาดแผลไม่ถูกอวัยวะสำคัญ สามารถพูดคุยตอบคำถามเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวน สน.บางนา เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป