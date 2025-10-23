ศาลแขวงดุสิตสั่งจำคุกคนละ 20 วัน ปรับคนละ 500 บาท 2 โจ๋รุมกระทืบเด็ก 17 ใต้สะพานพุทธฯ

จากกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทริน์ part 7 ที่ปรากฏชาย ไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 17 ปี ถูกรุมทำร้ายร่างกาย จากชายวัยรุ่น 2 คน บริเวณริมฟุตปาธใต้สะพานพุทธ แขวงวังบูรพาพิรมย์ เขตพระนคร กทม. ซึ่งถูกโพสต์เมื่อ 14 ต.ค. เวลา 16.26 น.ที่ผ่านมา จากนั้น 2 ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง นั้น

ความคืบหน้าวันที่ 23 ต.ค.68 มีรายงานข่าวระบุว่า วานนี้ (22 ต.ค.) ภายหลังจากพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง นำตัว นายภานุวัฒน์ อายุ 21 ปี และ นายอัมรินทร์ อายุ 22 ปี ผู้ก่อเหตุไปฝากขังศาลแขวงดุสิตพิจารณาเพิ่มโทษจากโทษครั้งก่อนในข้อหาลักทรัพย์และชิงทรัพย์ พิจารณาพิพากษาข้อหา ร่วมกันพกพาอาวุธมีด และร่วมกันทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุ ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จำคุกคนละ 1 เดือน 10 วัน ,ปรับคนละ 1,000 บาท รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง เป็นจำคุกคนละ 20 วัน ปรับคนละ 500 บาท โดยไม่รอลงอาญา

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
2

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงอีก รีบเลย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ15 เตือน พายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักถึงหนักมาก
4

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 แล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้
6

เป็กกี้ ศรีธัญญา ควักเงินสด 20ล้าน! รีบเก็บทองหลังราคาร่วงแรง แต่..เข่าปุ๊บติดดอยปั๊บ
7

โทรบอกรักยายครั้งสุดท้าย ก่อนบอกโดนงูเห่าฉก กู้ภัยเจอตัวยาวเกือบเมตร
8

ไฟไหม้ท่วม เบนซ์ เสียหายกว่า 3 ล้าน ระทึกจอดหน้าปั๊มน้ำมัน
9

สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน ลูกหนี้ไม่มีจ่าย บังคับโดดลงคลองจมน้ำดับ
10

ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย