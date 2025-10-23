ศาลแขวงดุสิตสั่งจำคุกคนละ 20 วัน ปรับคนละ 500 บาท 2 โจ๋รุมกระทืบเด็ก 17 ใต้สะพานพุทธฯ
จากกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทริน์ part 7 ที่ปรากฏชาย ไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 17 ปี ถูกรุมทำร้ายร่างกาย จากชายวัยรุ่น 2 คน บริเวณริมฟุตปาธใต้สะพานพุทธ แขวงวังบูรพาพิรมย์ เขตพระนคร กทม. ซึ่งถูกโพสต์เมื่อ 14 ต.ค. เวลา 16.26 น.ที่ผ่านมา จากนั้น 2 ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง นั้น
ความคืบหน้าวันที่ 23 ต.ค.68 มีรายงานข่าวระบุว่า วานนี้ (22 ต.ค.) ภายหลังจากพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง นำตัว นายภานุวัฒน์ อายุ 21 ปี และ นายอัมรินทร์ อายุ 22 ปี ผู้ก่อเหตุไปฝากขังศาลแขวงดุสิตพิจารณาเพิ่มโทษจากโทษครั้งก่อนในข้อหาลักทรัพย์และชิงทรัพย์ พิจารณาพิพากษาข้อหา ร่วมกันพกพาอาวุธมีด และร่วมกันทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุ ให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ จำคุกคนละ 1 เดือน 10 วัน ,ปรับคนละ 1,000 บาท รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง เป็นจำคุกคนละ 20 วัน ปรับคนละ 500 บาท โดยไม่รอลงอาญา