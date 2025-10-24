ตรวจค้น 6 บริษัทกลางกรุง ตั้งขึ้นลอยๆ เอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบเหยื่อถูกหลอกโอนเข้าบัญชีแล้วกว่า 34 ล้านบาท
วันที่ 24 ต.ค.68 ที่ บช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. เปิดเผยถึงผลการตรวจค้น 6 บริษัทเถื่อนเอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบเหยื่อถูกหลอกแล้วกว่า 34 ล้านบาทว่า สืบเนื่องจากตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2 สืบสวนคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงผู้เสียหาย โดยใช้บัญชีม้าถอนเงินสดจากธนาคาร แล้วนำเงินสดไปซื้อเงินสกุลดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน จนนำมาสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาวันที่ 9 ต.ค. ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2 ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จับกุม นายณัฐนันท์ อายุ 35 ปี พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
จากการตรวจสอบข้อมูลในมือถือเครื่องดังกล่าว พบหลักฐานสำคัญเป็นแชทที่ นายณัฐนันท์ พูดคุยกับผู้สั่งการที่เชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนจีนผ่านแอปพูดคุยแอปหนึ่ง โดยบทสนทนา พบว่า หลังจาก นายณัฐนันท์ ถอนเงินสดบัญชีม้าแล้ว ได้ผันตัวเองเป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาบัญชีธนาคารเพื่อรอรับเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด แล้วคอยถอนเงินหรือโอนเงินต่อเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินอันเป็นการฟอกเงิน
โดยตำรวจพบข้อมูลว่า นายณัฐนันท์ ได้จัดหาบัญชีธนาคารประเภทนิติบุคคลรูปแบบบริษัทมารับเงินผิดกฎหมาย ทั้งหมด 9 บัญชี โดยทั้ง 9 บัญชีถูกจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทจำนวน 6 บริษัท เมื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวในบัญชีทั้งหมด พบว่าเป็นบัญชีที่ใช้รับเงินของผู้เสียหายและได้แจ้งความไว้ในระบบ thaipoliceonline แล้วจำนวน 30 เคสไอดี รวมความเสียหายกว่า 34 ล้านบาท
ต่อมา ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายค้นนิติบุคคลทั้ง 6 บริษัท และได้เข้าตรวจค้น จำนวน 6 จุดในพื้นที่อ่อนนุช, แสมดำ, ลุมพินี และปทุมวัน ผลการตรวจค้น พบว่าทั้ง 6 บริษัท ไม่ได้มีการดำเนินกิจการตรงตามที่แจ้งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จึงเชื่อว่าเป็นเพียงการจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้ในการเปิดบัญชีคอยรับเงินและฟอกเงินให้แก่ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เท่านั้น โดยขณะนี้ตำรวจทราบข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับทั้ง 6 บริษัทดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวและสืบสวนขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป