คดีบรรทัดฐาน! ศาลลงโทษสูงสุด “กักขัง 6 ปี” อินฟลูฯ สาว ชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ แม้จะรับสารภาพลดลงกึ่งหนึ่ง ชี้โทษหนักไม่ใช่แค่ปรับ
วันที่ 30 ต.ค.68 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 สั่งการให้ พ.ต.อ.รุ่งเลิศ คันธจันทร์ ผกก.1 บก.สอท.1 นำกำลังจับกุม น.ส.อภัสรา หรือเอินเอิน อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.8 แสนคน ได้ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเอง โดยแต่งกายลักษณะเซ็กซี่ โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความในลักษณะเป็นการโฆษณา โปรโมท และชักชวนเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างโจ่งแจ้ง จึงรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียก น.ส.อภัสรา ให้มารับทราบข้อกล่าวหา โดยผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา “ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมือง
ภายหลังศาลพิพากษาลงโทษกักขังเป็นเวลา 6 ปี แต่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษกักขัง 3 ปี ซึ่งถือเป็นอัตราโทษที่สูงมากสำหรับคดีในลักษณะนี้ อย่างไรก็ตาม บช.สอท.ฝากเตือนไปยังเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ บล็อกเกอร์ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
โดยคดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์และบรรทัดฐานสำคัญ ที่ศาลได้พิพากษาลงโทษสูงถึง “กักขัง 3 ปี” แม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพก็ตาม จึงขอย้ำเตือนว่าการกระทำผิดในลักษณะนี้มีโทษหนักจริง ไม่ใช่เพียงแค่โทษปรับเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดทุกราย