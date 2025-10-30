อัยการอาญาตลิ่งชัน ยื่นฟ้อง อัยการเก๊ แฉวีรกรรม ทำมาเพียบ เคยแต่งหลอก รอง ปธ.ศาลอุทธรณ์ งานกฐินพระราชทาน

วันที่ 30 ต.ค.68 ที่ศาลอาญาตลิ่งชัน ถนนเลียบทางรถไฟ พนักงานอัยการสำนักงานอาญาตลิ่งชัน 2 ได้นำตัว นายมงคล (ขอสงวนนามสกุล) มายื่นฟ้องต่อศาล ความผิด โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง, สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุดโดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ

คำฟ้องสรุปว่า จำเลยได้ทราบระเบียบคณะกรรมการอัยการดังกล่าว โดยจำเลยไม่ได้เป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โดยเมื่อวันที่ 6 ส.ค.66 จำเลยสวมเครื่องแบบข้าราชการ อัยการ แบบพิธีการเครื่องแบบปกติขาว โดยประดับเครื่องหมายต่างๆ ของอัยการ เพื่อให้พระสงฆ์ และคนที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ที่วัดใหม่ปืนเกลียว ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เชื่อว่าเป็นอัยการจริง พร้อมกับนำภาพถ่าย ซึ่งสวมเครื่องแบบอัยการโพสต์ลงเฟซบุ๊ก เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นภาพถ่ายเข้าใจผิดว่าจำเลยเป็นอัยการ นอกจากนี้จำเลยยังกระทำความผิดอีกหลายกรรม เช่น

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.66 จำเลยนำเข้า ภาพถ่ายของจำเลยติดบนบัตร พล.ปตอ.เลขบัตรที่ 01 ซึ่งสวมเครื่องแบบอัยการ แบบพิธีการเครื่องแบบปกติขาว เเละนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.66 จำเลยสวมเครื่องแบบอัยการเครื่องแบบปกติขาวเพื่อให้บุคคลอื่นผู้ร่วมงานศพวัดโสมนัสราชวรวิหาร เชื่อว่ามีสิทธิสวมเครื่องแบบอัยการ เเละยังนำเข้าภาพถ่ายโพสต์ทางเฟซบุ๊ก

วันที่ 13 ต.ค.66 จำเลยสวมเครื่องแบบอัยการ เพื่อให้พระสงฆ์ และบุคคลอื่นผู้ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค.66 บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ เเละโพสต์เฟซบุ๊ก

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. จำเลยได้สวมเครื่องเเบบอัยการเพื่อให้รองประธานศาลอุทธรณ์ และบุคคลอื่นผู้ร่วมงานพิธีถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมหาพฤฒาราม ซึ่งศาลอุทธรณ์เป็นเจ้าภาพ เชื่อว่ามีสิทธิสวมเครื่องแบบอัยการ เเละนำโพสต์ลงเฟซบุ๊กเเละจำเลยยังมีการกระทำลักษณะนี้อีกหลายครั้ง

ต่อมาวันที่ 25 ก.ค. เจ้าพนักงานจับจำเลยได้ตามหมายจับนำตัวส่งพนักงานสอบสวน เเละยึดของกลางไว้ทำการสอบสวน ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ

อัยการโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลหากจำเลยขอปล่อยตัวชั่วคราว ขอให้อยู่ในดุลพินิจศาลประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำ 2720/2568 โดยในชั้นพิจารณาจำเลยไม่ให้การ โดยอ้างว่า ขณะกระทำความผิดจำเลยอยู่ในสังกัดของทหาร คดีจึงอยู่ในอำนาจของศาลทหาร

ศาลนัดไต่สวนคำร้องเขตอำนาจศาลในวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ภายหลังจำเลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขออนุญาตปล่อยชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตีราคาประกัน 15,000 บาท ภายหลังได้รับการประกันตัวนายมงคลปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เเละเดินพร้อมระบุ สั้นๆว่าจะสู้ตามกระบวนการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ นายมงคล ยังมีคดีที่ก่อการในลักษณะเดียวกันอีก 2 สำนวน ในพื้นที่ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ สน.สำราญราษฎร์

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ
5

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
6

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
7

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
8

ชายวัย 62 ปี ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ชี้ มาจาก 3 พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม
9

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ