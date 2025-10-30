อัยการอาญาตลิ่งชัน ยื่นฟ้อง อัยการเก๊ แฉวีรกรรม ทำมาเพียบ เคยแต่งหลอก รอง ปธ.ศาลอุทธรณ์ งานกฐินพระราชทาน
วันที่ 30 ต.ค.68 ที่ศาลอาญาตลิ่งชัน ถนนเลียบทางรถไฟ พนักงานอัยการสำนักงานอาญาตลิ่งชัน 2 ได้นำตัว นายมงคล (ขอสงวนนามสกุล) มายื่นฟ้องต่อศาล ความผิด โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือ ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง, สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุดโดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ
คำฟ้องสรุปว่า จำเลยได้ทราบระเบียบคณะกรรมการอัยการดังกล่าว โดยจำเลยไม่ได้เป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
โดยเมื่อวันที่ 6 ส.ค.66 จำเลยสวมเครื่องแบบข้าราชการ อัยการ แบบพิธีการเครื่องแบบปกติขาว โดยประดับเครื่องหมายต่างๆ ของอัยการ เพื่อให้พระสงฆ์ และคนที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ที่วัดใหม่ปืนเกลียว ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เชื่อว่าเป็นอัยการจริง พร้อมกับนำภาพถ่าย ซึ่งสวมเครื่องแบบอัยการโพสต์ลงเฟซบุ๊ก เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นภาพถ่ายเข้าใจผิดว่าจำเลยเป็นอัยการ นอกจากนี้จำเลยยังกระทำความผิดอีกหลายกรรม เช่น
เมื่อวันที่ 7 ก.ย.66 จำเลยนำเข้า ภาพถ่ายของจำเลยติดบนบัตร พล.ปตอ.เลขบัตรที่ 01 ซึ่งสวมเครื่องแบบอัยการ แบบพิธีการเครื่องแบบปกติขาว เเละนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เมื่อวันที่ 9 ก.ย.66 จำเลยสวมเครื่องแบบอัยการเครื่องแบบปกติขาวเพื่อให้บุคคลอื่นผู้ร่วมงานศพวัดโสมนัสราชวรวิหาร เชื่อว่ามีสิทธิสวมเครื่องแบบอัยการ เเละยังนำเข้าภาพถ่ายโพสต์ทางเฟซบุ๊ก
วันที่ 13 ต.ค.66 จำเลยสวมเครื่องแบบอัยการ เพื่อให้พระสงฆ์ และบุคคลอื่นผู้ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค.66 บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ เเละโพสต์เฟซบุ๊ก
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. จำเลยได้สวมเครื่องเเบบอัยการเพื่อให้รองประธานศาลอุทธรณ์ และบุคคลอื่นผู้ร่วมงานพิธีถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมหาพฤฒาราม ซึ่งศาลอุทธรณ์เป็นเจ้าภาพ เชื่อว่ามีสิทธิสวมเครื่องแบบอัยการ เเละนำโพสต์ลงเฟซบุ๊กเเละจำเลยยังมีการกระทำลักษณะนี้อีกหลายครั้ง
ต่อมาวันที่ 25 ก.ค. เจ้าพนักงานจับจำเลยได้ตามหมายจับนำตัวส่งพนักงานสอบสวน เเละยึดของกลางไว้ทำการสอบสวน ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ
อัยการโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลหากจำเลยขอปล่อยตัวชั่วคราว ขอให้อยู่ในดุลพินิจศาลประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำ 2720/2568 โดยในชั้นพิจารณาจำเลยไม่ให้การ โดยอ้างว่า ขณะกระทำความผิดจำเลยอยู่ในสังกัดของทหาร คดีจึงอยู่ในอำนาจของศาลทหาร
ศาลนัดไต่สวนคำร้องเขตอำนาจศาลในวันที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ภายหลังจำเลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขออนุญาตปล่อยชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตีราคาประกัน 15,000 บาท ภายหลังได้รับการประกันตัวนายมงคลปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เเละเดินพร้อมระบุ สั้นๆว่าจะสู้ตามกระบวนการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ นายมงคล ยังมีคดีที่ก่อการในลักษณะเดียวกันอีก 2 สำนวน ในพื้นที่ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ สน.สำราญราษฎร์