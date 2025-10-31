เดอะ เรสซิเดนเซส แอท ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ยอดขายรัวๆ แตะ 95% พร้อมศึกษาโปรเจคใหม่กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-พัทยา
น.ส.ละเอียด โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ เดอะ เรสซิเดนเซส แอท ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โครงการที่พักอาศัยระดับอัลตร้าลักชัวรี่ บนถนนพระราม 4 – สีลม เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมจะเข้าสู่กระบวนการโอนที่พักอาศัยให้ลูกบ้านได้บางส่วนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ขณะที่ยอดขายล่าสุดคืบหน้าไปกว่า 94-95% แล้ว
“หลังจากทางโครงการได้เปิดสวนดุสิตอรุณ ณ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเป็นสวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ 7 ไร่ หรือ 11,200 ตร.ม. ต้องยอมรับว่าทำให้ยอดขายโครงการเดอะ เรสซิเดนเซส แอท ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค มารัวๆ”
อย่างไรก็ดีในส่วนของห้องพักบางส่วนจะเริ่มทยอยเสร็จแล้ว หลังจากนี้จะเชิญชวนลูกบ้านมาดูห้อง และทยอยส่งมอบ พร้อมกับเริ่มเข้าสู่กระบวนการโอนที่พักอาศัยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งก็ขึ้นกับความพร้อมของลูกบ้านด้วย
น.ส.ละเอียด กล่าวด้วยว่าการพัฒนาโครงการฯ ยังเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด LEED Gold v4.1 Residence Multi-Family เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจได้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวมในทุกมิติ ทั้งคุณภาพอากาศ ความสะอาด ความเป็นส่วนตัว และความสบายในการพักอาศัยและด้วยความที่เราเข้าใจและเล็งเห็นถึงความต้องการของลูกบ้าน
บริษัทจึงร่วมกับ 3 บริษัทผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์หรูของประเทศไทย ได้แก่ ‘Arkitektura’และ ‘Euro Creations’ และ ‘Muse Design’ ให้ออกแบบและตกแต่งห้องตัวอย่าง 3 ยูนิต 3 คอนเซปต์ เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกบ้านในการตกแต่งที่พักอาศัยผ่านมุมมองและเลย์เอาท์ของห้องจริง พร้อมการนำเสนอบริการด้านการออกแบบและราคาพิเศษให้กับลูกบ้านโดยเฉพาะอีกด้วย
ขณะที่น.ส.กรกช เจริญปลั่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย, การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการ เดอะ เรสซิเดนเซส แอท ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็น แบรนดเดด เรสซิเดนซ์ ที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการโดยดุสิตธานีตลอดอายุสัญญาเช่า 59.5 ปี โดยสัญญาเช่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนก.ค. 2569 เป็นต้นไป
โดยทั้งโครงการมีจำนวนห้องพักทั้งหมด 406 ยูนิต แบ่งเป็น 2 โซนคือ ดุสิต เรสซิเดนเซส และ ดุสิต พาร์คไซด์ ซึ่งปัจจุบันเหลือยอดขายไม่ถึง 20 ยูนิต ส่วนใหญ่เป็น 2 ห้องนอนขนาดพื้นที่ห้อง 85 ตร.ม. และ 158 ตร.ม. โดยราคาขายปัจจุบันเฉลี่ยที่ 300,000 บาท/ตร.ม.
นอกจากนี้ยังมีห้องเพนท์เฮ้าส์เหลืออีก 2 ห้อง พื้นที่ 400 ตร.ม. และห้องฝหญ่สุด 910 ตร.ม. ชั้น 69 ทั้งชั้น ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุด โดยขณะนี้บริษัทยังไม่ได้เปิดขาย แต่ราคาขายในเบื้องต้นประมาณ 500 ล้านบาท
น.ส.กรกช ยังกล่าวด้วยว่าเนื่องจากโครงการ เดอะ เรสซิเดนเซส แอท ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ประสบความสำเร็จด้านการขาย โดยมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติประมาณ 25%
ซึ่งมีทั้งอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อาทิ คนจีนสัญชาติอเมริกัน และจีนแผ่นดินใหญ่ ที่มีธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น และด้วยฐานลูกค้าที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในดุสิตธานี ทำให้บริษัทเตรียมแผนจะขยายการพัฒนาโครงการใหม่
โดยขณะนี้ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการคอนโดมิเนียม ทั้งในกรุงเทพฯ โดยยังเปิดเผยทำเลไม่ได้ แต่ทั้งนี้ก็พร้อมเปิดรับการร่วมทุน รวมถึงยังมีที่ภูเก็ต บนที่ดินข้างเคียงโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า และพัทยา ในบริเวณเดียวกับโรงแรมดุสิตธานี พัทยา
“เชื่อมั่นว่าตลาดอัลตร้าลักชัวรี ยังมีความต้องการต่อเนื่อง เพราะกลุ่มนี้มองหาโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพ และการบริการที่ดี”