สค. เผย ตลาด“ภาพยนตร์+เกม”ไทยโตแรงในจีน-ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต ฮ็อตเวอร์
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิติ ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงการเติบโตของธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์รูปแบบใหม่ที่กำลังมาแรงในจีน คือ ภาพยนตร์ บวกกับเกม ซึ่งเป็นการนำภาพยนตร์ที่มีการฉายจริง แล้วมาทำเป็นเกมให้ผู้เล่นได้เข้าไปสวมบทเป็นตัวละครเพื่อเล่นเกม
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า ล่าสุด จีนมีการเปิดตัวเกมอินเตอร์แอกทีฟ ฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต หรือ Road to Empress ซึ่งเป็นเกมที่นำภาพยนตร์มาทำ และเปิดตัวสู่ตลาดจีนเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2568 ทำยอดขายทะลุ 1 ล้านชุด ภายใน 12 วัน ด้วยการชำระเงินครั้งเดียว 39 หยวน โดยสร้างรายได้เกือบ 40 ล้านหยวน และยังเปิดตัวในตลาดฮ่องกง มาเก๊า และต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ แคนาดา ญี่ปุ่น และไทย โดยติด 10 อันดับแอปสโตร์ในประเทศดังกล่าว และได้รับการยกย่องว่าเป็นเกมละครคุณภาพสมบูรณ์แบบ เนื้อเรื่องน่าติดตาม
สำหรับเกมฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต เป็นเกมอินเทอร์แอกทีฟไลฟ์แอ็กชันรูปแบบใหม่ แบบเต็มรูปแบบที่ถ่ายทำจากบริษัท New One Studio เนื้อเรื่องเป็นการเอาชีวิตรอดในวังหลวง พร้อมเนื้อหาที่มาจากผลงานนิยายอิงประวัติศาสตร์สุดแหวกแนว และเต็มไปด้วยดรามา โดยผู้ชมจะเตรียมสวมบทบาทเป็นฮ่องเต้หญิงเพียงองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนอย่าง “บูเช็กเทียน” ซึ่งเกมนี้ดัดแปลงจากชีวิตจริงของสมเด็จพระจักรพรรดินีบูเช็กเทียน
แบ่งเป็น 2 ภาค “ตอนนางสนม” และ “ตอนจักรพรรดินี” โดยตอนแรกที่เปิดตัวแล้วเล่าเรื่องการเอาชีวิตรอดในวังหลัง ผู้เล่นจะเลือกการผจญภัยในแบบฉบับของตัวเอง โดยจะได้รับชมเรื่องราว แล้วเลือกตัดสินใจตามคำชี้แนะในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ ของเรื่อง เพื่อกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นลำดับต่อไปในเรื่องราว การโต้ตอบบนเกมฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต มีเพียงการคลิกหรือแตะ แต่ตัวเลือกที่จำเป็นในการเอาชีวิตรอด และพิชิตวังหลวงนี้ต้องใช้การตัดสินใจที่ดี ในระยะเวลาอันสั้น พร้อมสติปัญญาที่เฉียบแหลมไปด้วย
ทั้งนี้ เกมดังกล่าวเป็นความสำเร็จทางการตลาดรูปแบบ ละคร+เกม โดยเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายทั้งกระแสโซเชียล ที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการจากยอดวิว รายได้จากยอดขายและค่าลิขสิทธิ์ การกระตุ้นยอดขายจริงบนอีคอมเมิร์ซ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเกมเพิ่มขึ้น แหล่งถ่ายทำ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นดึงดูดการท่องเที่ยวมากขึ้น
“เกมฮ่องเต้หญิงฟ้าลิขิต เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์รูปแบบใหม่ของตลาดจีน ซึ่งกำลังกลายเป็นกระแสที่มาแรงในโซเชียลมีเดีย และได้ดึงดูดผู้ชมเป็นจำนวนมากทั้งในจีน และประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหญิง รวมถึงยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมจีนอย่างแพร่หลาย
โดยกรมเห็นว่ารูปแบบธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย เพราะมีความโดดเด่นทั้งในการผลิตละคร ภาพยนตร์ และเกม สามารถที่จะนำมาต่อยอดได้ และจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดัน Soft Power ของไทย ทั้งวัฒนธรรม อาหาร แหล่งท่องเที่ยว” นางสาวสุนันทากล่าว