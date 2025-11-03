เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ

โลตัส-แม็คโคร ใช้สิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ ได้แล้ว มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ได้ถึง 31 ธ.ค. 68 เช็กเงื่อนไขสาขาได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานจากเพจเฟซบุ๊ก “Lotus’s-โลตัส” เปิดเผยว่า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ล่าสุดเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่แล้ว ทั้ง “โลตัส” และ “แม็คโคร” โดยเปิดพื้นที่ให้ร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการ “คนละครึ่ง” ได้ในร้านค้า mall และ food court ภายในสาขาที่เข้าร่วมเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.68

สำหรับโลตัส จัดกิจกรรม “ตลาดนัดคนละครึ่งที่โลตัส” เชิญชวนประชาชนมาเลือกซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาโลตัส แม็คโคร ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://l.lotuss.com/orw9u

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย.68 เวลา 23.00 น. พบว่ามีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบและเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 799,205 รายทั่วประเทศ ส่วนยอดการใช้จ่ายสะสมภายใต้โครงการอยู่ที่ 11,236.43 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายจำนวน 5,546.68 ล้านบาท เงินที่ประชาชนจ่ายเองจำนวน 5,689.76 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

