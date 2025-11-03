เอกนิติ แจ้งพาณิชย์ ลุยตรวจสอบร้านค้า ‘คนละครึ่ง พลัส’ บวก VAT 7% จ่อถก “ธปท.-ปปง.-กลต.” ตั้งอนุกรรมการฯ สอบเส้นเงินเทา 1-2 วันนี้
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 พ.ย. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์กรณีโครงการคนละครึ่งพลัส ที่ร้านค้าคิดค่าดำเนินการภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กับลูกค้า ว่า เรื่องนี้จะต้องมีการแจ้งไปยังกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาเตือนแล้ว
ส่วนกรณีเตรียมประชุมแก้ปัญหากรณีเงินเทา ในกลุ่มโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้กับทหารจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการฟอกเงิน จะเริ่มดำเนินการประชุมเมื่อไหร่ หรือมองเรื่องนี้อย่างไร นายเอกนิติ กล่าวว่า เรื่องนี้เตรียมการที่จะนัดประชุม เพิ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ โดยจะนัดประชุมภายใน 1-2 วันนี้ โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องในคณะกรรมการ ทั้ง กลต. ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วม
นายเอกนิติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เห็นว่าเรื่องของการเงิน หรือการป้องกันแสกมเมอร์ เราอยากจะทำให้เป็นระบบ ซึ่งจะต้องดูว่าในระบบการเงินของประเทศไทย มีช่องว่างตรงไหนบ้าง ที่ทำให้เงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา เราจะต้องตั้งหลักในจุดนี้ จึงขออนุญาตให้ทีมได้ทำงานก่อน
ส่วนการจัดสรรโควตาสลาก นายเอกนิติ ระบุว่า จะให้ทีมฝ่ายเลขาฯพิจารณาเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่ทางกฎหมายการเงิน ซึ่งมีหน่วยงานกำกับหลายแห่ง และเราต้องการที่จะเอามาตรฐานสากลมาใช้ จะยึดตรงนี้เป็นหลักใหญ่
ส่วนสลากเพื่อการออมจะเคาะกี่เปอร์เซ็นต์นั้น นายเอกนิติ บอกเพียงว่า วันนี้ขอเป็นเรื่อง AMC ก่อน