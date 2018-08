เดอะมอลล์กรุ๊ปจับมือไทยพาณิชย์พลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกไทย

น.ส.ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินไทยแห่งแรกของประเทศ นำเสนอนวัตกรรมการให้บริการกับลูกค้าในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด The First Evolution of Experiential Shopping “SCBM Call it eMperience” โลกใหม่ ประสบการณ์ใหม่ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสร้าง Cashless Future Retail ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกร่วมกับสถาบันการเงิน ด้วยการ Co-Created ผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำทางการเงิน เพื่อขานรับนโยบาย National e-Payment ของทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการผลักดันประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสดดังเช่นหลากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก

การให้บริการดังกล่าวจะครอบคลุมลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการทั้งในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ และสยามพารากอน ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์หลักของเดอะมอลล์ กรุ๊ป คือการปรับตัวเองจากสถานที่แบบซื้อมา ขายไป (Materialistic Place of Consumption) ให้เป็นสถานที่สร้างความสัมพันธ์พร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำ ให้ความสุขกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (The Experiential Place of Relationship and Entertainment) การช็อปปิ้งทุกวันนี้จะไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินและได้สินค้ากลับไป แต่เป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่พิเศษสุดให้กับลูกค้าต่อไป (Deeper Customer Engagement) โดยข้อมูล Big Data ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภายในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าฯ (Customer Journey) ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

ปัจจุบันเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีลูกค้าหมุนเวียนทุกสาขารวม 400 ล้านคนต่อปี โดย 70% ของยอดขายในห้างฯ มาจากสมาชิก M card ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 4 ล้านคน และลูกค้ากว่า 55% ชำระผ่าน Electronic Payment อาทิ บัตรเครดิต บัตรเดบิต QR เป็นต้น ซึ่งโครงการความร่วมมือ “SCB M” ในครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองทุก Journey ของการช็อปปิ้ง

น.ส.ศุภลักษณ์ ยังกล่าวอีกว่า “การเปิดตัวโครงการ SCB M ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการช็อปปิ้งและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับและขับเคลื่อนธุรกิจของไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 และก้าวสู่การเป็นบัตรเครดิตชั้นนำระดับโลก รวมทั้งมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดและสร้างความประทับใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้ายอดสมัครบัตรเครดิตและบัตรเดบิต SCB M VISA 500,000 ใบ และคาดการณ์มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรมากกว่า 20,000 ล้านบาทในปีแรก”

นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การร่วมมือดังกล่าวเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของวงการค้าปลีกไทย โดยการเชื่อมดิจิตอลแบงกิ้ง และไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “eMperience” ที่สร้างวิวัฒนาการทางการเงินเป็นครั้งแรก ตอบโจทย์ความต้องการนักช็อปผ่าน 4 แกนหลัก เริ่มจาก บัตร Co-Branded SCB M ครอบคลุมบัตรทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรพรีเพด และกิ๊ฟการ์ด มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรทุกลุ่มเป้าหมาย Payment Services ประสบการณ์การชำระเงินจากบัตร SCB M ในรูปแบบ เวอร์ชัวร์ เครดิต การ์ด โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่าแอพพลิเคชั่น SCB EASY บนมือถือ รวมถึงบริการ แบงก์กิ้ง เอเจ้นท์ เซอร์วิส เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าสามารถชำระบิลค่าสาธารณูปโภคได้ที่แคชเชียร์ในห้าง ตลอดจนเทคโนโลยีที่ช่วยให้การช็อปปิ้งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อาทิ I-RESERVED PARKING บริการจองที่จอดรถล่วงหน้า เป็นต้น