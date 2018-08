บีโอไอเตรียมกล่อมนักธุรกิจจีนกว่า 400 รายขนเงินลงทุน

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า วันที่ 24 ส.ค. 2561 นี้ บีโอไอจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Council for The Promotion of International Trade) หรือ CCPIT จัดงานสัมมนาใหญ่ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทย-จีน ในหัวข้อ “Thailand – China Business Forum 2018: Comprehensive Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC”

ในโอกาสที่ นายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานราชการของจีน มีกำหนดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งนำคณะนักธุรกิจจีน จำนวนกว่า 400 ราย จากหลายสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจดิจิทัล ยานยนต์ และพลังงาน เป็นต้น ทั้งรายใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เดินทางมาศึกษาลู่ทางด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยด้วย

การสัมมนาในช่วงเช้าจะเป็นเวทีในการกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนระหว่างไทย-จีน ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ และมาตรการสิทธิประโยชน์การลงทุน โดยมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษจากนายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งการบรรยายของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและผู้บริหารระดับสูงจากรัฐบาลไทย

นอกจากนี้ บีโอไอยังจัดให้มีเวทีเสวนาโดยเชิญนักลงทุนจีนที่ได้มาลงทุนในประเทศไทยแล้ว ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลงทุนในไทย ให้แก่นักลงทุนจีนที่สนใจลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่อีอีซี

สำหรับในช่วงบ่าย กระทรวงพาณิชย์จะจัดให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทย-จีน รวมถึงพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เพื่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของไทยและจีน อาทิ บีโอไอ กับ CCPIT และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กับ หน่วยงานดูแลและพัฒนาโครงการอวกาศของจีน (China National Space Administration: CNSA) เป็นต้น

“เป็นโอกาสดีที่ไทยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนของไทย รวมทั้งเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจากประเทศจีน ซึ่งเป็นนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุน และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญของภูมิภาค” น.ส.ดวงใจ กล่าว

อย่างไรก็ตาม จีนเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายสำคัญในการชักจูงการลงทุน โดยบีโอไอ มีสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำใน 3 เมืองใหญ่ ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกวางโจว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การลงทุนของจีนได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีบริษัทจีนจำนวนมากที่เป็นเป้าหมายในการชักจูงการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ของรัฐบาล หากพิจารณาจากสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ จีนเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศในไทยอันดับ 5