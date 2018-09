ลาซาด้ามั่นใจศักยภาพอีคอมเมิร์ซไทยยังโตได้อีกเยอะ

นายเจมส์ ตง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย เปิดเผยภายหลังรับตำแหน่งในไทยเมื่อกลางเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย มีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกมากในอนาคต ทั้งความพร้อมของผู้บริโภคที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย แม้ว่าจากการสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคไทยระหว่างการเดินทางบนรถไฟฟ้า จะพบว่าส่วนใหญ่จะใช้เวลาบนมือถือไปกับการเล่นโซเชี่ยลมีเดียลบนแอพพลิเคชั่นเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม ขณะที่ในส่วนของความพร้อมของผู้ขายสินค้าในระบบอี-คอมเมิร์ซก็มีการเติบโตมาในระดับหนึ่งแล้ว รวมถึงภาครัฐก็ให้การสนับสนุนตลอดจนความพร้อมของผู้ให้บริการในด้านต่างๆ ของไทย

โดยที่ผ่านมาลาซาด้า ภายใต้การเข้ามาถือหุ้นอาลีบาบา กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำตลาดอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของโลก โดยที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการช่วยผลักดันผู้ผลิตสินค้าของไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตรายเล็กระดับรากหญ้าด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อให้นำสอนค้าเข้าไปขายในตลาดอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนมีการลงทุนระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ด้วย

สำหรับลาซาด้า ซึ่งเข้ามาทำตลาดอีคอมเมิร์ชในไทยมา 6 ปี โดยมีความพยายามที่จะขยายความสามารถของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบใหม่ สำหรับผู้ค้า และแบรนด์สินค้าต่างๆ โดยล่าสุดได้เปิดตัว Lazmall (ลาซมอลล์) ห้างสรรพสินค้าบนโลกดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวบรวมสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงผู้ค้าที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลกกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Samsung, L’Oreal, JBL, Mistine, BabyLove, Huawei, Uniliver, La Roche-Posay, Tesco โดยสินค้าใน ลาซมอลล์ มีความพิเศษ 3 ด้าน 1. การันตีของแท้ 100% 2. นโยบายการคืนสินค้ากลับภายใน 15 วัน 3. ส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากทำการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ลาซาด้ายังเปิดตัวมหกรรมการช็อปปิ้งออนไลน์ “9.9” ร่วมกับอีก 6 ประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม กับธีม “9.9 All You Ever Wanted” สวรรค์ของนักช็อปที่เต็มไปด้วยดีลและส่วนลดพิเศษสูงสุด 90% โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.ย.นี้ โดยสามารถร่วมสนุกกับเกม Slash It ยิ่งแชร์ ยิ่งลด ยิ่งกด ยิ่งหั่น และเกม Shake It เขย่ามือถือแล้วรับดีลส่วนลด ที่ https://bit.ly/2MKFjti ซึ่งคาดว่าจะมีผู้บริโภคให้ความสนใจมากกว่าปีที่แล้วที่มี 10 ล้านคน และคาดว่าสัดส่วนผู้บริโภคที่ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น lazada จะมากกว่าเว็บไซต์ https://www.lazada.co.th