เดอะมอลล์ ผนึกพันธมิตร ทุ่มกว่า 35 ล้าน จัดแคมเปญต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

น.ส.วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจในช่วงต้นปี 2562 เริ่มส่งสัญญาณสดใส จากข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ จะขยายตัว 3.5-4.5% โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง ส่งผลให้กำลังซื้อในช่วงตรุษจีนปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตดี มีความคึกคัก คาดว่าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งปีนี้เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ได้ผนึกกำลังพันธมิตรบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บัตรเครดิต เอสซีบี เอ็ม วีซ่า (SCB M Visa), บัตรเครดิตซิตี้ และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ทุ่มงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท จัดแคมเปญ “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2019” อิ่มเอม สุขสันต์ มั่งคั่งปีหมู เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2562 ต้อนรับปีหมู ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE BLESSING OF PROSPERITY” สวยงามตระการตาด้วยการตกแต่งโคมไฟหมูและมังกรเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล รวมทั้งยังอัดแคมเปญกระตุ้นการจับจ่ายของไหว้ ของกิน และกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมลุ้นโชคสุขสันต์ กับ LUCKY DRAW ทองคำแท่งและของรางวัลอื่นอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จัดระหว่างวันที่ 15 ม.ค.- 17 ก.พ. 2562 ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ทุกสาขา

สำหรับแคมเปญ THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2019 ปีนี้ ได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน โดยล่าสุด เดอะมอลล์ กรุ๊ป เตรียมขานรับนโยบายภาครัฐ คืนกำไรให้กับลูกค้า ช่วงเทศกาลตรุษจีน จัดแคมเปญ “Go Cashless Go Cash Back – ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท” ช่วงวันที่ 1-15 ก.พ. 2562 เพื่อขยายรูปแบบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินแทนเงินสด (Cashless Society) เตรียมผลักดันให้คนไทยเข้าสู่ระบบ E-Payment มากขึ้น โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิต SCB M รับสิทธิ์พิเศษถึง 3 ต่อ เมื่อช้อปในห้างฯ ครบ 800 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป ต่อที่ 1 : รับส่วนลด 5% จากสิทธิประโยชน์ของบัตร ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 8% สูงสุด 500 บาท/บัตร ต่อที่ 3 : รับเงินชดเชยจากรัฐบาล 5% เมื่อซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ถือบัตรเดบิตต้องลงทะเบียนผ่าน www.epayment.go.th ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2562

นอกจากนี้ ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหารในศูนย์การค้ามอบโปรโมชั่นพิเศษและความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า และยังใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาจัดแคมเปญนี้ โดยลูกค้าสามารถร่วมสนุกลุ้นโชคกับ DIGITAL SIEMSI “ลุ้นสนุกกับดิจิตอลเซียมซีเสริมความมั่งคั่ง” เพียงใช้จ่ายภายในศูนย์ฯครบ 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 1-6 ก.พ. 2562 รับสิทธ์สแกนดิจิตอลเซียมซี 1 ครั้ง ลุ้นรับบัตรกำนัลร้านอาหารและร้านค้าแฟชั่นชื่อดังมากมาย

สำหรับตรุษจีนปีหมูดินนี้ ทางเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ยังเตรียมกิจกรรมมงคลที่ถือเป็นจุดแข็งและซิกเนเจอร์ อีเว้นต์ ที่เป็นผู้นำในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่สร้างสีสันและความแตกต่างในช่วงตรุษจีนทุกปี โดยปีนี้มั่งคั่งสุขสันต์กับโชว์การแสดงสุดอลังการทั้งการแสดงเชิดสิงโตและการเชิดมังกรจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าที่เคยผ่านเวทีการประกวดเวทีระดับเอเชีย ชนะเลิศที่ 1 ในการชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ซึ่งสิงโต – มังกรพ่นไฟ 5 ธาตุ ได้แก่ RUBY DRAGON พญามังกรสีแดง, PINK DRAGON พญามังกรสีชมพู, GOLD DRAGON พญามังกรทอง, SNOW DRAGON พญามังกรสีขาว และ BL DRAGON พญามังกรสีน้ำเงิน

ซึ่งพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ชมโชว์สุดยิ่งใหญ่อลังการการแสดงจากคณะเชิดสิงโต – มังกร การันตีรางวัลแชมป์ระดับเอเชีย พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก 4 จตุรเทพซุปตาร์ชื่อดังและร่วมผ่าดวงปี 2562 กับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

นอกจากนี้ ยังมีการประกวด “เดอะมอลล์ สิงโตบนเสาดอกเหมย PRESENTED BY เมืองไทยประกันชีวิต” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท รวมทั้งกิจกรรม The Mall Mama & Me contest 2019 presented by เมืองไทยประกันชีวิต เชิญชวนสมาชิกบัตร M Card หรือ บัตรเครดิต SCB M VISA คู่แม่ลูกประกวดการแต่งกายสไตล์จีนสุดอลังการ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ที่ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค และเดอะมอลล์ โคราช

และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของการจัด Food Destination และ Food Event เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ชวนสัมผัสความอร่อยอิ่มเอมมั่งคั่ง กับอาหารมงคลรับตรุษจีนปี 2562 ไฮไลท์พบกับเมนูมหามงคลคาวหวานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากภัตตาคารและร้านอาหารชื่อดัง การันตีโดยรางวัลบิบ กูร์มองด์ (BIb GOURMANDS) และร่วมการันตีความมงคลโดย อ.คฑา ชินบัญชร (ซินแสเฮ้งเต๊กเอี้ยง) นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเครื่องประดับ กังไส ของที่ระลึกมงคลจากจีนและสินค้าไลฟ์สไตส์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมาให้เลือกสรรกันอีกด้วย สำหรับสมาชิก M Card, สมาชิกเมืองไทย Smile Club, ผู้ถือบัตรเครดิต เอสซีบี เอ็ม วีซ่า (SCB M Visa),สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และไทยน้ำทิพย์ รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ รับฟรีเมนูมงคล ส้มมงคล คูปองส่วนลด เป็นต้น

สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร M Card อิ่มบุญกับ 2 ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับทริปมหามงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ทริปวัดเล่งเน่ยยี่ เสริมดวง แก้ชง ต้อนรับปีหมู และทริปเซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน สักการะองค์พระ

โพธิสิทธิสัตว์กวนอิม พร้อมชิมอาหารระดับมิชลินสตาร์ นำโดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร (ซินแสเฮ้งเต๊กเอี้ยง) ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนและฮวงจุ้ยชื่อดัง เพียงช้อปภายในห้างฯ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์

และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ครบ 10,000 บาท พร้อมแลกคะแนน 999 M Point รับฟรี 1 สิทธิ์ (สำหรับ 2 ท่าน) เพียง 40 ท่านเท่านั้นร่วมทริปวัดเล่งเน่ยยี่ฟรี เสริมดวง แก้ชง ไหว้พระขอพร พร้อมทำพิธีสะเดาะเคราะห์แก้ชง ณ มูลนิธิเทียนฟ้า และไหว้พระประจำวันเกิด ณ วัดทิพยวารีวิหาร ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนทริปเซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน สักการะเจ้าแม่กวนอิม พร้อมชิมอาหารระดับมิชลินสตาร์ ร่วมสักการะ“เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป” เก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ณ วัดไผ่สีม่วง, ขอพรเสริมสิริมงคลหนานไห่กวนอิม, สักการะพระพุทธรูปหยก ณ วัดพระหยกขาว พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสจากร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ Point แลกซื้อ ได้ในราคาเพียง 57,900 บาท (ราคาปกติ 62,500 บาท) จำนวนจำกัด เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น แลกได้ตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ. 2562 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

น.ส.วรลักษณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “งาน THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR อิ่มเอม สุขสันต์ มั่งคั่งปีหมู จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับลูกค้า โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวน Traffic ให้กับเดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้น 15%”