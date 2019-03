ทัพธุรกิจท่องเที่ยว 88 ราย ร่วมงานไอทีบีที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ เสด็จร่วมโปรโมท

ททท.นำทัพธุรกิจท่องเที่ยว 88 ราย ร่วมงานไอทีบีที่เยอรมัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เสด็จร่วมโปรโมทเที่ยวเมืองรอง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.นำกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจำนวน 88 ราย เข้าร่วมงาน International Tourismus Borse 2019 (ITB 2019) ครั้งที่ 53 ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ 6-10 มี.ค.2562 ชูแนวคิด Open to the New Shades of Thailand เน้นสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทยที่มีศักยภาพและตรงกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป จำนวน 10 จังหวัด

ประกอบด้วย เชียงราย แม่ฮ่องสอน สุโขทัย น่าน ตราด จันทบุรี ชุมพร ระนอง ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยนำเสนอขายในแนวคิด Hub & Hook เชื่อมโยงเส้นทางเมืองหลักพ่วงไปเมืองรอง นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เน้นสร้างการจดจำโดยนำเสนอขายเรื่องราวของวิถีกิน วิถีถิ่นของชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศ

การร่วมงาน ITB 2019 ซึ่งเป็นมหกรรมทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก โดยแบ่งเป็น ผู้ประกอบการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท 78 ราย บริษัทธุรกิจนำเที่ยว 7 ราย และ อื่น ๆ 3 ราย โดยผู้ประกอบการฯ จำนวน 18 รายเข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก ในโอกาสนี้ ททท. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงาน เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทย และพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ อีกด้วย

ทั้งนี้ภายในคูหาประเทศไทยมีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เช่น การจัดงาน Thailand Mini Mart โดย ททท. เชิญบริษัทนำเที่ยวที่มีศักยภาพจากตลาดยุโรป (Buyer) เข้าร่วมงาน จำนวน 30 ราย เพื่อพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย (Sellers)

กิจกรรมสาธิตภายใต้แนวคิด “Open to the New Shades of Thailand” นำเสนอเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้วยงานหัตถกรรมของชาวปกาเกอะญอ จากชุมชนห้วยตองก๊อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมกิจกรรมสาธิต การทำกำไล สร้อยคอและต่างหูด้วยลูกเดือย และลูกปัดสี และการปักชื่อบนย่ามผ้า ซึ่งทุกกิจกรรมใช้วัสดุจากธรรมชาติ ผสานภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดเคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ททท. ยังสำรองพื้นที่ขนาด 12 ตารางเมตร ภายใน LGBT Travel Pavilion (Hall 21.b) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBT ซึ่งนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพที่มีกำลังซื้อสูง โดยดำเนินการเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้ผลการตอบรับและประสบความสำเร็จในระดับดีมาก ในปีที่ผ่านมา

สำหรับสถานการณ์ภาพรวมของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปที่เดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 6,765,326 คน อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.86 เมื่อเทียบกับปี 2560 ตลาดเยอรมันเป็นตลาดหลักอันดับ 3 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรป รองจากรัสเซีย และสหราชอาณาจักร