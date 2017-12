เปิดแนวโน้มเศรษฐกิจไทย-ส่งออก หลังไทยหลุดบัญชีดำละเมิดลิขสิทธิ์

รายงานพิเศษ

เมื่อคืนวันที่ 15 ธ.ค.2560 เวลาประเทศไทย ประมาณ 22.00 น. นายโรเบิร์ต ไลต์ไฮเซอร์ ผู้แทน การค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representative : USTR) ได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List : PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL)

หลังจากที่ได้จัดให้ไทยอยู่ในบัญชี PWL ตั้งแต่ ปี 2550-2560 ก่อนที่ได้ประกาศทบทวนสถานะของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle Review : OCR) เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2560

การประกาศผลครั้งนี้ USTR ระบุว่า สหรัฐตระหนักถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญ ในการพัฒนา ด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาของไทย โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในระดับสูงภายใต้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน ทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

และคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ทำให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง จนเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามการละเมิดในท้องตลาด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเข้มงวด และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างจริงจัง

จนการละเมิดลดลงในหลายพื้นที่ รวมทั้งจัดตั้ง ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกตรวจตราจับกุมใน 5 ย่านการค้าสำคัญ คือศูนย์การค้าเอ็มบีเค ตลาดนัดจตุจักร ตลาดโรงเกลือ (จังหวัดสระแก้ว) หาดป่าตอง และหาดกะรน (จังหวัดภูเก็ต)

นอกจากนี้ USTR เห็นถึงความพยายามของไทย ในการแก้ไขข้อกังวลของภาคเอกชนสหรัฐ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมาย การค้า โดยเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบ และปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียน จนทำให้สามารถลดปริมาณงาน ค้างสะสมลงไปอย่างเห็นได้ชัด

รวมทั้งการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ในประเทศภาคีหลายประเทศ

กระทั่งทำให้ประเทศไทยถูกถอดออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษในที่สุด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ให้ความเห็นกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศปรับสถานะของไทยว่า เป็นผลดีต่อประเทศไทยในภาพรวมโดยเฉพาะภาคการค้าการลงทุนในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศ

โดยใน 9 เดือนแรกของปี มีคำขอเข้ามาลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในอุตสาหกรรมใหม่หรือนิวเอสเคิร์ฟ (New S-Curve) จำนวน 1.16 แสนล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การที่ไทยได้รับการปรับสถานะในครั้งนี้ก็จะส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนจริงได้เร็วขึ้น เพราะเชื่อมั่นในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ซึ่งถือเป็น แนวโน้มของการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ในปี 2558 อุตสาหกรรมคอนเทนต์ (ประกอบด้วยภาพยนตร์ แอนิเมชั่น เพลง เกม โทรทัศน์) ของไทย มีมูลค่า 253 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีมูลค่า 197 ล้านบาท คิดเป็น 28%

นอกจากนี้ มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสื่อคอนเทนต์ในประเทศ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.3 เท่า หรือจาก 24,000 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 56,000 ล้านบาท ในปี 2558 ส่วนในอนาคตก็จะมีการเก็บข้อมูลเพื่อดูแนวโน้ม การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ต่อไป ซึ่งมั่นใจว่าจะ ขยายตัวแบบก้าวกระโดด

“เป้าหมายต่อจากนี้ของไทย คือดำเนินงานด้านคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งมั่นปรับสถานภาพของไทยให้หลุดจาก WL ในอนาคต หรืออยู่ในสถานภาพเดิมให้มั่นคงที่สุด หากหลุดจากสถานะนี้ได้ก็จะพ้นจากบัญชีจับตามองด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP ของสหรัฐไปเลย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึง 10 ปีจากนี้ เพราะไทยมีความพยายามตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมาที่ทำให้หลุดจาก PWL” นายสนธิรัตน์กล่าว

ถ้าหากหลุดพ้น WL ได้จะทำให้ไทยยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสอดรับกับมาตรฐานโลก ได้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันเรื่อง IP ไทยอยู่ระดับเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ต่อไปนักลงทุนต่างประเทศก็จะการเข้ามาลงทุนมากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ที่คนไทยมีความสามารถอยู่แล้วมากขึ้น เพราะเชื่อมั่นในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

ด้านนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์ใน ต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน (สพต.วอชิงตัน) ในฐานะประธานกลุ่ม GSP Alliance ที่มีประเทศสมาชิกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences : GSP) นำคณะผู้แทนประเทศสมาชิก เข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภาสหรัฐ เพื่อหารือและโน้มน้าวให้สหรัฐต่ออายุสิทธิ GSP ที่จะหมดอายุลงในสิ้นปีนี้

โดยระหว่างเดือนพ.ย.ถึงต้นเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา สพต.วอชิงตันได้นำกลุ่ม GSP Alliance ในการพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ US Senate Committee on Finance และ US House of Representatives Committee on Ways and Means ของทั้งพรรครีพับลิกันและ พรรคเดโมแครต รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ House Republican Majority Leader

เพื่อให้ข้อเท็จจริงและโน้มน้าวให้พิจารณาต่ออายุสิทธิ GSP ซึ่งกลุ่ม GSP Alliance ได้ยกประเด็นหลักในการหารือกับฝ่ายสหรัฐ ได้แก่ (1) การต่ออายุสิทธิ GSP ให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ และ (2) การต่ออายุสิทธิทันทีหลังจากวันหมดอายุ (31 ธ.ค.2560) โดย ไม่ให้เกิดการขาดช่วง

จากการหารือทั้งหมด 5 ครั้ง ฝ่ายสหรัฐเห็นสัญญาณที่ดีสำหรับการต่ออายุสิทธิ GSP ในปีนี้ โดยการต่ออายุอาจอยู่ในรูปแบบของการรวมโครงการ GSP ไปกับการประกาศใช้กฎหมาย Miscellaneous Tariff Bill (MTB) หรือ การรวมโครงการ GSP ไปกับการประกาศกฎหมายงบประมาณหลักๆ ของสหรัฐ

ซึ่งทั้ง 2 หลักการจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐภายในสิ้นปี 2560 นี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับระยะเวลาการต่ออายุสิทธิ GSP ที่สมาชิก Alliance ประสงค์ให้มีการต่ออายุเป็นเวลา 3 ปีนั้นยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากสหรัฐยังต้องคำนวณและจัดสรรงบประมาณ ที่จะใช้สำหรับโครงการ ซึ่งมูลค่าของการให้สิทธิ GSP ที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 750 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

“มีความเป็นไปได้สูงที่สหรัฐจะประกาศการต่ออายุโครงการ GSP ภายในสิ้นปีนี้ หากไม่มีปัจจัยอื่น เนื่องจากขณะนี้รัฐสภาสหรัฐมีภารกิจเร่งด่วนในการผ่านกฎหมาย Tax Reform นอกจากนี้ สหรัฐยังได้ประโยชน์จากการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิฯ นอกจาก ผู้ประกอบการสหรัฐจะได้นำเข้าวัตถุดิบและสินค้าราคาถูกลงจากแหล่งนำเข้าที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการจ้างงานภายในสหรัฐซึ่งเป็นนโยบายหลักของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ด้วย” นางนันทวัลย์กล่าว

ขณะที่ นายกลิน สารสิน ประธานกรรมการหอการค้า ไทยคนใหม่ กล่าวว่า หลังจากที่สหรัฐได้ปลดสถานะประเทศไทยจากบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (PWL) มาอยู่บัญชีประเทศที่ถูกจับตามอง (WL) ถือเป็นเรื่องที่ดีของประเทศไทยที่ทำให้ต่างชาติยอมรับการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

ทำให้เกิดผลดีต่อประเทศไทยในภาพรวม โดยเฉพาะต่อการลงทุนที่จะเข้ามาในไทยมากขึ้น เพราะต่างชาติ มีความเชื่อมั่นมากขึ้นและไทยก็ยังต้องเดินหน้าต่อไป

ถือเป็นทิศทางที่ดีของทั้งภาคเศรษฐกิจในประเทศและการส่งออก ที่จะส่งผลเห็นได้ชัดขึ้นในปี 2561 เป็นต้นไป