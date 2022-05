ยืน 1 ตัวจริง! AIS 5G ผนึก Shopee ยกระดับความสุขคนไทยด้วย SIM AIS 5G Disney+ Hotstar 

ให้ชีวิตเป็นเรื่องง่าย จะเล่นเน็ต 5G เต็มสปีดหรือรับชมความบันเทิง เพิ่มความผ่อนคลายให้ชีวิตสะดวก ครบ จบ ในซิมเดียว ต้องยกให้ AIS ที่มาพร้อม AIS 5G SIM with Disney+ Hotstar ที่ไม่เพียงมอบความพิเศษในด้านการสื่อสารและความบันเทิงเท่านั้น ยังยกขบวนความสุขส่งตรงถึงบ้านให้ชีวิตง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย AIS ร่วมมือกับ Shopee ที่เป็น Strategic Partner ต่อเนื่อง

ส่งมอบสิทธิพิเศษที่ดีที่สุด ยืน 1 ตัวจริงสำหรับลูกค้าของทั้งสองฝ่าย ด้วยจุดแข็งของ AIS 5G SIM with Disney+ Hotstar ที่ผนึกความบันเทิงระดับโลกไว้อย่างเต็มเปี่ยม พร้อมด้วยช่องทางในการสั่งซื้อที่สะดวกผ่านทาง Shopee คลิกเดียวจบพร้อมส่งความบันเทิงถึงบ้านทันที โดยการจับมือครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมเดินเคียงข้างกันอีกครั้ง เพื่อมอบความพิเศษที่แตกต่างจาก Shopee อย่างสุดคุ้ม พร้อมเพิ่มความสะดวก สบายในการเข้าถึงบริการดิจิทัลให้แก่คนไทยทั่วประเทศ

นางเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าสำนักการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด AIS กล่าวว่า จากการที่คนไทยหันมารับชมช่องทางสตรีมมิ่งมากขึ้น เห็นได้จากผลตอบรับของผู้สมัครใช้บริการ Disney+ Hotstar ในระยะเวลาเกือบ 1 ปี พบว่ามีจำนวนมากที่ให้ความสนใจ ด้วยคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายจากทั่วโลก และของไทย ที่สามารถรับชมได้ง่ายตามความชื่นชอบ อีกทั้งรับชมได้ทุกเวลา ดังนั้น AIS ในฐานะพาร์ตเนอร์จึงเดินหน้าสร้างประสบการณ์พิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่คนไทยที่ชื่นชอบความบันเทิงให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

จึงเป็นที่มาของการผนึกกำลังร่วมกับ Shopee อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอันดับ 1 ในใจนักช็อปชาวไทยอีกครั้ง ในการขยายตลาดไปสู่คนไทยที่ชื่นชอบความบันเทิงระดับโลก และเริ่มคุ้นเคยกับการช็อปออนไลน์ ให้สามารถสั่งซื้อซิม AIS 5G Disney + Hotstar ผ่านทาง Shopee พร้อมส่วนลดพิเศษสุดคุ้มในการช็อปปิ้งออนไลน์บน Shopee ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย ซึ่งการร่วมมือกันครั้งสำคัญนี้นับได้ว่าเป็นอีก 1 ช่องทางเพื่อลูกค้าที่จะได้รับบริการที่สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมขยายกลุ่มไปยังผู้ชื่นชอบความบันเทิงทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ





น.ส.สุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า Shopee รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ผนึกกำลังกับ AIS 5G อีกครั้ง ในการจัดแคมเปญเปิดตัว AIS 5G SIM With Disney+ Hotstar อย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม Shopee ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองแคมเปญ ‘Shopee ยืน 1’ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาและเจตนารมณ์อันแรงกล้าของเราที่จะมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศ และนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยมีผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ โดย Shopee พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพันธมิตรธุรกิจอย่าง AIS 5G อย่างเต็มกำลัง ด้วยจุดแข็งในด้านต่างๆ ที่มี ทั้งแคมเปญการตลาดที่สร้างสรรค์ ทรัพยากร เครื่องมือ ตลอดจนระบบนิเวศที่ครบวงจร และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสามารถส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่แปลกใหม่ ควบคู่กับประสบการณ์ในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ตรงใจ ให้สมกับการเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มยืน 1 ที่ผู้ใช้งานชาวไทยหลายล้านคนไว้วางใจเสมอมา

ที่สุดของความคุ้มของ AIS 5G SIM with Disney+ Hotstar ซึ่งถือว่าเป็น 3 in 1 sim ได้รับเน็ตเต็มสปีดไม่อั้น 10 GB (เมื่อใช้งานครบความเร็วจะลดลงเหลือ128Kbps) พร้อมชม Disney+ Hotstar นาน 30 วัน และยังได้รับ AIS Super Wifi นาน 30 วัน โดย AIS 5G SIM with Disney+ Hotstar ราคาเพียง 99 บาทเท่านั้น พิเศษขึ้นไปอีกขั้น เมื่อซื้อซิมผ่านทาง Shopee รับสิทธิ์ปลดล็อกสมาชิก Shopee Rewards ระดับ GOLD นาน 3 เดือน ที่มาพร้อมโบนัสพิเศษแบบจัดเต็ม อาทิ โค้ดส่งฟรี โค้ดส่วนลดจากร้านค้า และโค้ดรับเงินคืนสูงสุด 50% Shopee Coins ตลอดการเลื่อนขั้น

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานที่ซื้อซิมผ่าน Shopee ยังมีสิทธิ์ใช้โค้ดรับเงินคืน 20% Shopee Coins โดยสิทธิพิเศษนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 5,000 สิทธิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.- 17 ส.ค. 2565

ทั้งนี้ สามารถหาซื้อซิม AIS 5G SIM with Disney+ Hotstar ได้ที่ AIS Shop, Telewiz และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่านทางร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์ AIS Official บน Shopee Mall หรือคลิก https://shopee.co.th/m/ais-5G-promotion-2022 บน AIS Online Store, Become AIS