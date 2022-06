สกู๊ต สายการบินราคาประหยัดภายใต้การบริหารของกลุ่มสิงคโปร์แอร์ไลน์ ยังจัดหนักอย่างต่อเนื่องในเดือนเกิดฉลองครบ 10 ปี ปล่อยแคมเปญ This Is How We Party แจกบัตรโดยสารฟรี 10,000 ที่นั่ง ไปยังปลายทางใดก็ได้ของสกู๊ตที่ให้บริการ โดยสุ่ม 10 ผู้โชคดีจากเที่ยวบินที่ถูกเลือกระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. เพื่อรับบัตรโดยสาร ไป-กลับ สำหรับการเดินทางครั้งถัดไปกับสายการบินฯ

เนื่องในโอกาสพิเศษแห่งการเดินทางครบรอบทศวรรษ สกู๊ตเชิญผู้โดยสารมาร่วมฉลองช่วงเวลาสำคัญนี้ไปพร้อมกันด้วยการปลุกความสนุกสนานของการเดินทาง เติมเต็มทุกความคิดถึง และจัดทริปพักร้อนในแบบที่อยากไป หรือแม้กระทั่งไปฮันนีมูนกับคนที่รัก พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษบนเที่ยวบิน

โดยแคมเปญแจกบัตรโดยสารนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. -31 ส.ค. สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางจากประเทศสิงคโปร์และได้รับการเลือกให้เป็นเที่ยวบิน “Scootitude” ลูกเรือจะสุ่มชื่อผู้โดยสารระหว่างการเดินทางด้วยการจับฉลากหาผู้โชคดี 10 ท่านต่อเที่ยวบิน และสำหรับเส้นทางบินระยะสั้น (ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 3 ชั่วโมง) ผู้โดยสายจะได้รับบัตรขูดรหัสลุ้นชิงรางวัล นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามช่องทาง Facebook และ Instagram ของสายการบินสกู๊ต เพื่อลุ้นชิงรางวัลจากแคมเปญดังกล่าวได้อีกด้วย

สกู๊ตเฉลิมฉลอง 10 ปี ของการให้บริการที่ระดับความสูง 40,000 ฟุต ไปพร้อมกับผู้โดยสารด้วยกิจกรรม “Scootitude” ที่สนุกสนาน และประเดิมแจกบัตรรางวัลแก่ผู้โชคดี 10 ท่าน บนเที่ยวบิน TR12 มุ่งหน้าสู่ซิดนีย์ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2022 ซึ่งเป็นเส้นทางแรกของสายการบินฯ ที่เปิดให้บริการเมื่อ 10 ปีก่อน

อีกหนึ่งเที่ยวบิน “Scootitude” ที่ได้รับเลือกให้เป็นเที่ยวบินโชคดีเพื่อแจกบัตรโดยสารฟรี ได้แก่ เที่ยวบิน TR812 ซึ่งเป็นเที่ยวบินโดยสารปฐมฤกษ์ไปยังจังหวัดเชจู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2022 นับเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินแรก ที่มีกำหนดการการบินประจำไปยังจังหวัดเชจูตั้งแต่การเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาอีกครั้งด้วยบริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทาง สิงคโปร์ – เชจู นอกจากบัตรโดยสารแล้ว สกู๊ตยังแจกบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชจูและจัดกิจกรรมบนเครื่องบินให้ผู้โดยสารได้ร่วมสนุกอีกด้วย

เมื่อเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู ผู้โดยสารได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากตัวแทน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชจู, เชจู แอร์พอร์ต คอร์ปอเรชั่น, องค์การท่องเที่ยวจังหวัดเชจู สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชจู และเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศเกาหลีใต้ พร้อมรับของที่ระลึกประจำจังหวัดอย่างส้มเกาะเชจูและอื่นๆ

นอกจากนี้ ในวันที่ 17 มิ.ย. 2022 บนเที่ยวบิน TR624 จากสิงคโปร์มายังกรุงเทพฯ สกู๊ตยังได้เซอร์ไพร์สผู้โดยสารด้วยกิจกรรม “Scootitude” และการแจกบัตรโดยสารให้ผู้โดยสารที่โชคดี 10 ท่าน ให้เลือกเดินทางไปปลายทางในฝันที่อยู่ในเส้นทางบินของสกู๊ตเส้นทางใดก็ได้

รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.flyscoot.com/th