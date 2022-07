สมกับที่ครองใจเคียงคู่คนไทยมาอย่างยาวนานถึง 60 ปี ‘นมตรามะลิ’ โดย บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ออกแคมเปญ ‘Mali Proud to be Thai’ เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตอกย้ำความสำเร็จแบรนด์นมข้นหวานที่มียอดขาย ครองใจคนไทยอันดับ 1 ในประเทศ จับมือร่วมกับ The Cloud เป็นหนึ่งใน Co-creation ของงานมหกรรม Thailand Coffee Fest 2022 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมส่งเสริมและอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการไทย พร้อมผลักดันกาแฟไทย “เอส-เย็น” สู่เครื่องดื่มระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Proud of Thai Coffee’

นางสุดถนอม กรรณสูต กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด กล่าวว่า เรามีความภูมิใจเป็น อย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เดินเคียงข้างผู้ประกอบการไทย อยู่คู่ผู้บริโภคไทย กาแฟไทยมาอย่างยาวนาน และพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ไปต่อ มีชื่อเสียงในระดับโลกให้ได้

จึงจัดแคมเปญ Mali Proud to be Thai ขึ้นมาเฉลิมฉลองในปีนี้ที่ ‘นมตรามะลิ’ ครบรอบเคียงคู่คนไทยถึง 60 ปี ซึ่งตลอดโครงการเรามีการจัดกิจกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพที่แข็งแกร่งและสามารถแข่งขันกับต่างชาติ ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนมข้นหวาน และนมข้นจืด ตรามะลิ

พร้อมกันนี้ ในงานได้มีการเปิดตัวเฉลิมฉลอง ตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 และฉลองครบรอบ 60 ปี ภายใต้ธีม Mali Proud to be Thai ด้วยการออกสินค้านวัตกรรมใหม่ ‘ครีมเทียมพร่องไขมันตรา มะลิ โกลด์’ ขนาด 1 ลิตร ที่นมตรามะลิยังคงคอนเซ็ปต์การดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ โดยผลิตภัณฑ์นี้จะมาในรูปแบบกล่อง UHT ที่หยิบจับได้สะดวก เพราะออกแบบด้วยความใส่ใจ เข้าใจทุกความต้องการ

นมตรามะลิพร้อมมีการปรับตัวสอดรับการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการและผู้บริโภคอยู่เสมอ การันตีได้ว่า ผลิตภัณฑ์ ‘ครีมเทียมพร่องไขมันตรา มะลิ โกลด์’ นี้ ไม่กลบกลิ่นกาแฟ ชูความหอม อร่อยกลมกล่อม ขาว ข้น หอม มัน ให้กับเครื่องดื่มทุกแก้ว ราคาคุ้มค่าอีกด้วย

อยากเชิญชวนผู้ประกอบการไทย คอกาแฟไทยทุกท่าน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ ‘Proud of Thai Coffee’ และเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลอง ผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘ครีมเทียมพร่องไขมันตรา มะลิโกลด์’ พร้อมโปรโมชันพิเศษได้ที่ บูธมะลิพาณิชย์ ในโซน Mali Pavilion ตั้งแต่วันที่ 14-17 ก.ค. 2565 ที่ IMPACT Exhibition Center Hall 5-7 เมืองทองธานี