นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมจัดงาน Multimedia Online Virtual Exhibition 2022 (MOVE) ผ่านช่องทางออนไลน์ www.move-ditp.com ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค. 2565 ซึ่งจัดมาแล้ว 2 ปีต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเจรจาการค้ารวมกว่า 6,860 ล้านบาท

ในครั้งนี้นำ 30 ธุรกิจบันเทิงโชว์ผลงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และผู้ซื้อจากต่างประเทศ แบบ One on one conference และการเป็นเวทีให้ SMEs ไทย นำเสนอไอเดียและผลงานสร้างสรรค์ที่สอดแทรกอาหาร วัฒนธรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวไทยแก่นักลงทุนต่างประเทศ (Co-production) ในรูปแบบ Pitching

โดย MOVE 2022 ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการไทยนัดหมายเข้าร่วมงานแล้วจำนวน 30 ราย อาทิ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด บริษัท เบนีโทน ฟิล์มส์ จำกัด บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำกัด

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ปริมาณความต้องการดิจิทัลคอนเทนต์ในตลาดโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่วนสำคัญมาจากฝั่งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ที่แพร่หลาย อาทิ Netflix, Disney+, WeTV, iQIYI, VIU, HBO GO และ Prime Video มีการคาดการณ์ว่า ตลาดสตรีมมิ่งทั่วโลกระหว่างปี 2020-2027 จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 12% จาก 342 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 เป็นราว 842 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570

และสำหรับในประเทศไทยผลสำรวจปี 2563 พบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย มีมูลค่ารวมกว่า 209,000 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์กว่า 153,000 ล้านบาท และด้านธุรกิจให้บริการชมภาพยนตร์ผ่านทางออนไลน์กว่า 36,000 ล้านบาท