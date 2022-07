เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 27 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม นำทีมเดินทางมายื่นข้อเสนอประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยยื่นข้อเสนอในนาม บีอีเอ็ม มีผู้รับเหมางานโยธาคือ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอรวมกว่า 300 กล่อง นำรถขนเอกสารมา 6 คันรถ

สำหรับการเปิดรับซองข้อเสนอในวันนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. หลังจากนั้นจะเปิดซองข้อเสนอในวันที่ 1 ส.ค.นี้ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาร่วมลงทุนได้ภายในปลายปี 2565 โดยมีข้อกำหนดผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับคะแนนประเมินในแต่ละหมวดไม่น้อยกว่า 85% และได้รับคะแนนการประเมินรวมทุกหมวดไม่น้อยกว่า 90% ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 และจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอในซองที่ 3 ด้านการลงทุนและผลตอบแทน

นายวิทูรย์ เปิดเผยว่า การยื่นซองข้อเสนอของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีพันธมิตร คือ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเรามีมั่นใจและมีประสบการณ์ความรู้ในการทำงานในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเยอะ จากที่ผ่านมามีผลงานการพิสูจน์แล้ว เชื่อว่าโครงการที่ผ่านมา จะทำให้สายสีส้มสามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น

“เรามีความพร้อมอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากร และงบประมาณในการลงทุนไว้แล้ว ส่วนกรณีที่มีการฟ้องร้องของโครงการฯ เป็นอีกประเด็น ส่วนกระบวนการการประมูลก็ยังเดินหน้าต่อ”นายวิทูรย์ กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เคร่งครัดในเรื่งของเทคนิค ด้านอุโมง มองว่าทาง ช.การช่างฯ มีประสบการณ์ด้านการทำอุโมง เห็นได้จากผลงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งเรื่องนี้เรามีความมั่นใจมาก

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอสซี) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า กลุ่มบีทีเอสไม่ได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากหลังการศึกษารายละเอียดข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา (อาร์เอฟพี) ฉบับใหม่ พบว่ามีเงื่อนไขแตกต่างไปจากเดิม และเป็นเงื่อนไขที่มีข้อกำหนดคุณสมบัติแบบเลือกผู้รับเหมา

อีกทั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบีทีเอสได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง และเพื่อขอให้พิจารณาเงื่อนไขการประกวดราคารถไฟฟ้าสายสีส้มรอบใหม่นี้ ข้อกำหนดเงื่อนไขในสาระสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมีเจตนากีดกันบริษัทฯ ไม่ให้มีโอกาสเข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดอย่างชัดเจนที่อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

ทั้งนี้ เอกชนที่ซื้อซองเอกสารและมีสิทธิในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้รวม 14 ราย ดังนี้

1. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

6. China Harbour Engineering Company Limited

7. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

8. โตคิว คอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด

9. Incheon Transit Corporation

10. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

11. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

12. RH International (Singapore) Corporation PTE. LTD.

13. Kumagai Gumi Co., LTd.

14. บริษัท ซีเมนต์ โมบิลิตี้ จำกัด