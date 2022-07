บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ และยังเป็นผู้พัฒนา แพลตฟอร์ม ONESIAM SuperApp ลักซ์ชูรี่แอพพลิเคชั่นหนึ่งเดียวที่นำเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ สินค้าและบริการที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ และยังเป็นแพลตฟอร์ม CRM บนโลกดิจิตอลให้สะสม VIZ Coin สำหรับใช้จับจ่ายแทนเงินสดจับจ่ายได้ทั้งในกลุ่มวันสยาม และบนแอพพลิเคชั่น

ล่าสุดผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมกับ 10 สถาบันการเงินชั้นนำ มอบประสบการณ์เหนือระดับผ่าน ONESIAM SuperApp ทั้งโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิกบัตร และครั้งแรกที่ลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกสถาบันการเงินสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกรวมเป็น VIZ Coin ที่ แอพพลิเคชั่น ONESIAM เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำไปใช้จับจ่ายเลือกช็อปสินค้าแบรนด์ดังได้มากยิ่งขึ้น สร้างปรากฏการณ์ COINNIVERSE ยิ่งแลกยิ่งคุ้ม

นายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นขับเคลื่อนกลยุทธ์ Collaborate to Win ที่มีพันธมิตรและคู่ค้าครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมมาร่วมสร้างระบบนิเวศแห่งความสำเร็จและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน เราได้รับเกียรติจาก 10 องค์กรชั้นนำมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ซิตี้แบงก์ ธนาคารออมสิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด MAAI by KTC โดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารหหารไทยธนชาต ซึ่งหากรวมจำนวนฐานลูกค้าสมาชิกของทั้ง 10 องค์กร รวมกับ ONESIAM SuperApp จะมีจำนวนถึง 21 ล้านสมาชิก

เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของทั้ง 10 องค์กรที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ ONESIAM แต่ละองค์กรต่างระดมมอบสิทธิพิเศษ อาทิ มอบส่วนลดในการซื้อสินค้า โปรโมชั่น รวมถึงบริการพิเศษที่มอบให้กับสมาชิกบัตรโดยเฉพาะ และยังสามารถแลกคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกมาแลกเป็นคะแนน VIZ Coin ใน ONESIAM SuperApp ได้

การแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตต่างๆ มารวมเป็นคะแนน VIZ Coin จะช่วยให้ลูกค้าที่มีบัตรเครดิตหลายใบสามารถรวมคะแนนสะสมไว้ในที่เดียว คือ VIZ Coin ทำให้สามารถเพิ่มความสามารถที่จะนำคะแนนสะสม ไปใช้จับจ่ายได้เพิ่มขึ้น

โดยสามารถใช้คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ซิตี้แบงก์ ธนาคารออมสิน บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด MAAI by KTC โดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารหหารไทยธนชาตโดยใช้ 1,000 คะแนน แลกได้ 100 VIZ Coin และบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ใช้ 24,000 คะแนนแลก VIZ Coin ได้ 100 คะแนน โดยแลกผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือช่องทางการรีดีมรางวัลของแต่ละสถาบันตามปกติได้อย่างง่ายดาย

ซึ่งเมื่อแลกเป็น VIZ Coin แล้วจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายได้ คือ 1 VIZ Coin มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท สามารถใช้แทนเงินสดในการจับจ่ายช็อปปิ้งในร้านค้าแบรนด์ดังในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ซึ่งมีร้านเข้าร่วมกว่า 200 ร้านค้า รวมทั้งสามารถใช้ซื้อสินค้าในแอพพลิเคชั่น ONESIAM ที่ปัจจุบันมีสินค้าและบริการรวมกว่า 20,000 ไอเท่ม ได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกใช้ VIZ Coin ต่อหนึ่งการช็อปได้โดยไม่จำกัดจำนวน