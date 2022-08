บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้ธุรกิจฟู้ดรีเทลของไทย ครั้งแรกกับการเปิดตัว ‘Tops CLUB’ เมกะโปรเจ็กต์โมเดลค้าปลีกรูปแบบใหม่ ปักหมุดย่านพระราม 2 ปลายเดือนก.ย.นี้ พร้อมกางแผนขับเคลื่อนธุรกิจ 5 ปี ด้วย 4 กลยุทธ์สำคัญ ตามยุทธศาสตร์ CRC Retailligence ประกาศทุ่มงบลงทุน 18,000 ล้านบาท มั่นใจกวาดรายได้โต 3 เท่า ขยายฐานลูกค้าเต็มสูบลุยเปิดสาขาครบ 1,700 แห่ง ก้าวสู่ “เบอร์ 1 ธุรกิจฟู้ดรีเทลในไทย-เวียดนาม”

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า กว่า 26 ปี ในฐานะผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกในประเทศไทย ที่เน้นประสบการณ์และความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงไม่เคยหยุดพัฒนาและมองหาโอกาสในการเติบโต ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเซ็กเมนต์ ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าหลากหลายรูปแบบเปิดให้บริการทั่วประเทศทั้ง ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, และ แฟมิลี่มาร์ท จากการเปิดให้บริการรูปแบบร้าน ที่หลากหลาย บวกกับการนำเสนอความครบครันของสินค้าและช่องทางออมนิแชแนล ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการให้กับลูกค้าที่แตกต่างกันในทุกช่วงเวลา

ทำให้ ‘ท็อปส์’ เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย โดยได้ต่อยอดความสำเร็จไปอีกขั้นด้วยการนำแบรนด์ ‘ท็อปส์ มาร์เก็ต’ ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่ได้รับความนิยมไปขยายในเวียดนาม

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับธุรกิจค้าปลีกก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 สู่ค้าปลีกยุคใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน จึงประกาศแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยใช้ 4 กลยุทธ์ นำธุรกิจฟู้ดรีเทล ให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ คือ 1. ผู้นำร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตทุกฟอร์แมต ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเซ็กเมนต์ โดยเป็นค้าปลีกฟู้ดรีเทลที่มีร้านหลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด ทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต, และ คอนวีเนียนสโตร์

และอีกโปรเจ็กต์ใหญ่ที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อภาพรวมธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร ครั้งแรกในประเทศไทย กับการพัฒนารูปแบบร้านโมเดลใหม่ระบบสมาชิก ภายใต้ชื่อ ‘Tops CLUB’ ซึ่งถือเป็นอาณาจักรที่รวบรวมสินค้านำเข้า และ สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ดังจากทั่วโลกกว่า 3,500 รายการ โดยมากกว่า 70% เป็นสินค้านำเข้า โดยร้าน Tops CLUB แฟลกชิพสโตร์ จะพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการสาขาแรก ปลายเดือนก.ย.นี้ ย่านพระราม 2 ทั้งนี้ มั่นใจว่าเมื่อ ‘Tops CLUB’ แฟลกชิพสโตร์ เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนก.ย.นี้ จะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ย่านพระราม 2 ที่เป็น Must Visit Destination ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

2. ซูเปอร์มาร์เก็ตแพลตฟอร์มออมนิแชแนล สมบูรณ์แบบที่สุดของไทยภายใต้คอนเซ็ปต์ WHENEVER, WHEREVER 3. One Stop Shopping ‘ท็อปส์’ รวมความครบครันสินค้าดีที่สุด มากที่สุดจากทั่วโลก มีจำหน่ายก่อนใคร 4. ผู้นำองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในไทย และ เวียดนาม

“จากกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมด เชื่อมั่นว่า ‘ท็อปส์’ จะเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงใจของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย ฉีกกฎซูเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบเดิมๆ เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง” นายสเตฟาน กล่าวทิ้งท้าย