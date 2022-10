คิง เพาเวอร์ เผยเซอร์ไพรส์โปรเจ็กต์พิเศษเพลง My Duty โดย JAYLERR & 4EVE ร่วมฉลองครบรอบ 33 ปีกับแคมเปญ KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022… HAVE AN ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!! ช็อปแฮปปี้มีแต่แจก มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ พร้อมปลุกบรรยากาศความสนุก ส่งความสุขให้คนไทยอีกครั้งสำหรับการเดินทางครั้งใหม่

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า ความพิเศษของแคมเปญ KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 ฉลองครบรอบ 33 ปี คิง เพาเวอร์ ที่จัดตลอดเดือนต.ค. ยังมีอย่างต่อเนื่องและเซอร์ไพรส์มากขึ้น สอดคล้องกับธีม ‘ANNIVERSURPR!SE TRIP ทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี!!’

โดยในวันอังคารที่ 18 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นการจัดกิจกรรมใหญ่ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความสุขไปพร้อมๆ กันกับ คิง เพาเวอร์ ซึ่งไฮไลต์จะอยู่ที่การแสดงพิเศษจาก JAYLERR & 4EVE ภายใต้โปรเจ็กต์พิเศษ My Duty ซิงเกิลแห่งความสุขที่ คิง เพาเวอร์ ขอมอบประสบการณ์ความสุขครั้งใหม่ในทุกการเดินทางให้กับคนไทย

โปรเจ็กต์เพลง My Duty เป็นแนวคิดใหม่ของ คิง เพาเวอร์ ในการใช้ Music Content สื่อสารภาพลักษณ์ ของแบรนด์ มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้าในกลุ่มมิลเลนเนียล หรือ Gen Y และ Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ คิง เพาเวอร์ วางแผนในการเข้าถึงเพิ่มขึ้นจากฐานสมาชิกที่มีอยู่เดิม โดยทั้ง Gen Y และ Gen Z มีไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวเนื่องกับ Music Content ที่ชัดเจน ชอบดูคอนเสิร์ต ติดตามแนวเพลงใหม่ๆ ซึ่งศิลปิน JAYLERR และ 4EVE นับว่าเป็นศิลปินที่มีกลุ่มแฟนอยู่ใน 2 Gen ดังกล่าว อีกทั้งเนื้อเพลง My Duty นอกจากสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ คิง เพาเวอร์ ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของคนฟังด้วยแนวดนตรี วิธีการร้องและท่าเต้นที่ทันสมัย

การสร้างสรรค์ซิงเกิลพิเศษดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก QOW Entertainment (คาวว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) และ XOXO Entertainment (เอ็กซ์โอเอ็กซ์โอเอนเตอร์เทนเมนต์) ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งแรกของทั้ง JAYLERR และ 7 สาว เกิร์ลกรุ๊ป 4EVE โดย JAYLERR นับว่าเป็นศิลปินที่มีคาแรกเตอร์โดดเด่น มีความสามารถทั้งการร้องการเต้น ส่วนทั้ง 7 สาว 4EVE นับว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีภาพลักษณ์ความสดใสชัดเจน เมื่อทั้ง 2 ศิลปินมาทำงานร่วมกันในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ คิง เพาเวอร์ ในโอกาสครบรอบ 33 ปี จึงสามารถสร้างความรู้สึกที่ทันสมัย ความสดใสให้กับแบรนด์

นอกจากนี้ ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ยังมีศิลปินที่มาร่วมจัดทริปแฮปปี้มอบความสุข โดยในทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น. พบกับคอนเสิร์ตสุดมันส์ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 22 ต.ค.นี้ พบกับ 4EVE และในวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. พบกับปาล์มมี่ และในทุกวันอาทิตย์พบกับ FACEBOOK LIVE PARTY เวลา 19.00 น. โดยในอาทิตย์ที่ 23 ต.ค.นี้พบกับ อัพ ภูมิพัฒน์ และในวันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. พบกับ หยิ่น อานันท์ – วอร์ วนรัตน์

ทั้งนี้ สามารถร่วมทริปปาร์ตี้ แอนนิเวอร์ซารี กับกิจกรรม KING POWER 33rd ANNIVERSARY DELIGHTS & SURPRISES 2022 พร้อมแฮปปี้กับการร่วมลุ้นรางวัลรวมมูลค่า 3.3 ล้านบาท เมื่อช็อปครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) และ แฮปปี้รับตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ หรือ ภูเก็ต-สิงคโปร์ เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) หรือ ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ -เกาหลีใต้ เมื่อช็อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ)

พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิก โดยเป็นครั้งแรกของปีที่ให้สมัครสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY ฟรี หรือหากเลือกสมัครสมาชิก SCARLET และ ONYX รับ E-Gift Card ช็อปเพิ่มสูงสุด 18,000 บาท ตลอดจนเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกมากมาย อาทิ ส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรการท่องเที่ยวที่ร่วมรายการสูงสุด 33% และรับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ เท่านั้น

พิเศษ! ตั้งแต่วันที่ 18-24 ต.ค. 2565 สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันทีส่วนลดสูงสุด 30%