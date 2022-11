นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) 5 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ให้กรม เร่งผลักดันการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังไปยังฟิลิปปินส์โดยเร็วที่สุด เนื่องจากมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังไทยไปใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และธัญพืชอื่นที่มีราคาสูงอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

“กรมร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (The Philippines Association of Feed Millers, Inc.: PAFMI) ให้ซื้อมันสำปะหลังจากไทย เป็นผลสำเร็จ โดยเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เจรจาซื้อขายมันเส้นและมันอัดเม็ดของไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท/ปี ระหว่างสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (PAFMI) ในวันที่ 6 พ.ย.นี้”

นายรณรงค์ กล่าวว่า สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์มีความต้องการมันสำปะหลังไทยสูงมาก แม้ว่าปัจจุบันราคามันสำปะหลังทั้งระบบอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 บาท/กิโลกรัม กระทรวงพาณิชย์ก็ยังเร่งขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังเพื่อรองรับผลผลิตปี 2565/66 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม

ในปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแล้วรวม 8.73 ล้านตัน มูลค่า 115,478.55 ล้านบาท (3,412.53 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่งออกเป็นมันเส้นและมันอัดเม็ด 36% แป้งมันสำปะหลังดิบและแปรรูป 62% สาคูและกากมัน 2% โดยมีฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทย มีการส่งออกปริมาณ 115,914.95 ตัน มูลค่า 2,242.17 ล้านบาท (65.85 ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็น 1.93% ของมูลค่าส่งออกรวม โดยสินค้าส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ แบ่งเป็นแป้งมันสำปะหลัง 97% และสาคู 3%