นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า จากภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เริ่มคึกคักมากขึ้นในช่วง Festive โดยอ้างอิงจากคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในช่วง High Season 3 เดือนสุดท้ายของปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านคนต่อเดือน ในขณะที่คนไทยจำนวนหนึ่งวางแผนการเดินทางในช่วงนี้เช่นกัน

โดย คิง เพาเวอร์ ผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรระดับโลก มีแผนงานรองรับสำหรับ 3 เดือนต่อเนื่องด้วยศักยภาพของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งหนึ่งในแผนงานคือการร่วมส่งมอบประสบการณ์ความสุขด้วยการสร้างบรรยากาศ กิจกรรม และโปรโมชั่นพิเศษ

สำหรับบรรยากาศ กิจกรรมและโปรโมชั่นในปีนี้ คิง เพาเวอร์ จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ KING POWER CELEBRATION 2023..HAVE A NEW BESTINATION โดยจะเนรมิต ‘คิง เพาเวอร์ รางน้ำ’ ให้เป็นหนึ่งในเดสติเนชั่นที่ช่วยส่งมอบประสบการณ์ความสุขสำหรับการเฉลิมฉลองด้วยการประดับไฟ ต้นคริสต์มาสและกิจกรรมการตลาด ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป ด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสกับประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมด้วยการรวบรวมร้านอาหารชื่อดังมาให้บริการในช่วง Weekend ในธีมคริสต์มาส วิลเลจ (Christmas Village) ซึ่งจะจัดขึ้น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกในวันที่ 11-13 พ.ย. และช่วงที่ 2 สำหรับการฉลองเทศกาลคริสต์มาสในวันที่ 16-18 และ 23-25 ธ.ค. นี้

ในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษยังให้ความคุ้มค่าต่อเนื่องสำหรับการวางแผนซื้อสินค้า ดิวตี้ ฟรี สำหรับผู้ที่มีไฟลต์บินหรือไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้กับสินค้าในรูปแบบโฮมเดลิเวอรี โดยตั้งแต่วันนี้-15 พ.ย.นี้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดให้บริการทุกวันทั้ง 3 สาขา) และศรีวารี (เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์) โดยเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับส่วนลดทันที 2,000 บาท รวมถึงการรับกระเป๋าเดินฟรี 1 ใบ เมื่อซื้อสินค้าครบ 40,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) ตั้งแต่วันนี้-2 ม.ค. 2566

และเพิ่มความพิเศษเฉพาะในวันที่ 11-13 พ.ย. 2565 ช็อปครบ 25,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับคืน Gift Voucher 2,000 บาท ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และพิเศษสุดๆ สำหรับที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ รับทันทีคูปองรับประทานอาหาร ภายในงาน Christmas Village มูลค่า 150 บาท เมื่อช็อปสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จรับเงิน

และในช่วง Festive นี้ ยังขยายโอกาสสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท NAVY ได้ฟรี และเพิ่มการรับสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับการช็อปที่สาขาดาวน์ทาวน์ (รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต, ศรีวารี) เมื่อสมัครสมาชิกประเภท SCARLET 6,000 บาท รับเพิ่ม E-Gift Card มูลค่า 1,000 บาท ช็อปได้จริง 7,000 บาท

สำหรับการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ของ คิง เพาเวอร์ จะขึ้นเริ่มขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. นี้ ในเวลา 18.30 น. ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ โดยจัดกิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์ขนาดความสูง 10 เมตร พร้อมประสบการณ์ใหม่ของการเปิดไฟจาก แพทริค คุณ นักมายากลชื่อดัง พร้อมกับกิจกรรมพิเศษจาก มาริโอ้ เมาเร่อ และความน่ารักของครอบครัวคุณบีม กวี THEE PHEE FAMILY รวมถึงโชว์พิเศษจากแบรนด์แอมบาสเดอร์ความสุข JAYLERR และ 4EVE

นอกจากนี้ ในเดือนธ.ค. ยังมีพาเหรดศิลปินมากมายมาร่วมส่งมอบความสุขตลอดทั้งเดือน

เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี กับกิจกรรมและความบันเทิง พร้อมรับความคุ้มค่ากับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเพื่อนักเดินทางให้ได้ช็อปแบบจุใจ กับงาน KING POWER CELEBRATION 2023..HAVE A NEW BESTINATION ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-15 ธ.ค.นี้ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์) และที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต

โดยสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช็อป เพียง Add LINE Official Account : @kingpower หรือช็อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร.0-2338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE : @KP_ChatToShop