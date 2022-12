น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. จัดกิจกรรมส่งท้ายปี “มหกรรมเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ชูแนวคิด “Travel Now Free Now” ยิ่งเที่ยวยิ่งดี ยิ่งเที่ยวยิ่งฟรี ในงานจะมีผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ต บริษัทนำเที่ยว ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว กว่า 300 บูธ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต เสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมรองรับการท่องเที่ยวกลับสู่สภาวะปกติในปี 2566

ทั้งนี้ ในงานจะมีการนำโปรโมชั่น ลด แลก แจกแถม ลดสูงสุดกว่า 70-80% อาทิ โปรแกรมท่องเที่ยว One Day Trip เกาะเฮ จ.ภูเก็ต หรือ โปรแกรม One Day Trip กระบี่ 4 เกาะ, โปรแกรมท่องทะเลตรัง, โปรแกรมดำน้ำหลีเป๊ะ ราคาเริ่มต้นเพียง 99 บาทเท่านั้น โรงแรม The Chic Lipe จ.สตูล ราคา 999 บาท จากปกติ 2,500 บาท คีรีวารินเชี่ยวหลาน รีสอร์ท เหลือเพียง 999 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท เป็นต้น พร้อมลุ้นรางวัลขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมวิวกรุงเทพฯ แบบ exclusive

พร้อมพลาดไม่ได้กับ 3 ความฟรีสุดว้าว ฟรีที่ 1 แลกฟรี! Voucher 800 รางวัล เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 5,000 บาท/วัน เพียงแค่นำใบเสร็จมาแสดง ณ จุด Redemption แลกก่อน มีสิทธิ์ก่อน สิทธิ์แลกฟรี จำกัดวันละ 200 รางวัล (1 สิทธิ์/คน/วัน) อาทิ ที่พักโรงแรม รีเจ้นท์ ชะอำ, บ้านทะเลดาว รีสอร์ท หัวหิน, โรงแรม Sand Dunes Chaolao Beach Resort จันทบุรี, บัตรเข้าชมเมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ เป็นต้น

ฟรีที่ 2 นาทีทอง 1 ฟรี 1 ใน เวลา 13.00-14.00 น. และ เวลา 16.00-17.00 น. รับสิทธิ์ ซื้อตั๋วเครื่องบิน 1 แถม 1 เช่ารถ 1 แถม 1 ที่พัก 1 แถม 1 บัตรเติมน้ำมัน 1 แถม 1 (เฉพาะบูธที่เข้าร่วม)

และ ฟรีที่ 3 เล่นได้ให้ฟรี ทุกใบเสร็จจากภายในงาน ทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์ร่วม Activity Challenge ถ้าทำสำเร็จรับเลย รางวัล Once in a lifetime exclusive moment อาทิ รางวัล เฮลิคอปเตอร์ชมวิวกรุงเทพฯ แบบ exclusive, รางวัล Thai Bus Food Tour แบบ Exclusive นั่งรถบัสชมกรุง รับประทานอาหารระดับ Michelin Star เป็นต้น (สงวนสิทธิ์ 1 คน เล่นได้สูงสุด 3 สิทธิ์/วัน

สำหรับสถานการณ์ตลาดในประเทศตั้งแต่เดือนม.ค.-พ.ย. 2565 พบว่า มีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแล้ว 291 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 123% สร้างรายได้หมุนเวียน 8 แสนล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 6.5 แสนล้านบาท มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั่วประเทศ 48%โดย “มหกรรมเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค. นี้ เวลา 10.00-21.00 น. ณ Exhibition Hall 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์