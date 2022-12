การบินไทย ประกาศเปิดรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กว่า 300 อัตรา ระหว่าง 1-10 ม.ค. 2566 รองรับธุรกิจการบินโตต่อเนื่อง

วันที่ 26 ธ.ค. 2565 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณความต้องการเดินทางในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2566 ประกอบกับแผนเพิ่มเส้นทางและความถี่เที่ยวบินตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกว่า 300 อัตรา

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและขั้นตอนการสมัครผ่านทาง https://career.thaiairways.com/cabin-crew-recruitment-2023/ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2566 นี้

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย

– โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรส และไม่เคยมีบุตร

– การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

– อายุไม่เกิน 27 ปี โดยไม่เกิดก่อน 1 มกราคม 2539

– ผู้หญิง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มี BMI อยู่ระหว่าง 18.5-21

– ผู้ชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. มี BMI อยู่ระหว่าง 19-24.5

– สามารถเอื้อมแตะเลยเส้นความสูง 212 ซม. ด้วยเท้าเปล่าทั้งหญิงและชาย

– สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสายตาดี (ไม่สวมแว่นสายตา)

– สามารถว่ายน้ำต่อเนื่องได้ 50 เมตร

– ไม่มีรอยสักที่สามารถมองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ

– ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

– ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (Fully Vaccinated)

มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ

– THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 59 คะแนนขึ้นไป (ศึกษาและสำรองที่นั่งการสอบ THAI-TEP ที่ Facebook Page THAI-TEP) หรือ

– Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ

International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ

– Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Paper-based 500 คะแนนขึ้นไป หรือ Computer-based 173 คะแนนขึ้นไป หรือ Internet-based 61 คะแนนขึ้นไป

** ผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง