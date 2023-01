นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สกาย ไอซีที เดินหน้าพัฒนาแอพพลิเคชั่น “SAWASDEE by AOT” ภายใต้แนวคิด GATEWAY TO THAILAND มุ่งส่งมอบประสบการณ์เดินทางสุดพิเศษแก่นักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทได้เชื่อมต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยสู่ ดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล เปิดตัวบริการใหม่ “พรีเมียม เซอร์วิส” มอบบริการสุดพิเศษ ช่วยอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งขาเข้า-ออกประเทศ

ทั้งนี้ พรีเมียม เซอร์วิส ให้บริการในส่วนของบริการ Personal Butler ผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลสัมภาระและทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว และบริการ Buggy รถกอล์ฟไฟฟ้าที่มอบความสะดวกรวดเร็วให้นักท่องเที่ยว ด้วยบริการนำส่งตั้งแต่ประตูทางออกเครื่องจนถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือจุดต่อเครื่อง โดยนักท่องเที่ยวสามารถจองใช้ พรีเมียม เซอร์วิส ได้ผ่านแอพพลิเคชั่น SAWASDEE by AOT เพื่อนัดหมายก่อนรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมรับส่วนลดพิเศษสำหรับ พรีเมียม แพ็กเกจ บริการ Butler&Buggy ในราคาเพียง 2,500 บาท

“สกาย ไอซีที ยังได้ผนึกความร่วมมือกับ กลุ่มทรู เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แอพพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ในด้าน ดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ เชื่อมต่อทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับ SAWASDEE by AOT สู่ Must Have Thailand Travel App ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งในและนอกสนามบิน รองรับการกลับมาของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย” นายขยล กล่าว

ด้านนางสรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร หัวหน้าสายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มทรูเชื่อว่าความสุขของลูกค้า คือหัวใจแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงเดินหน้ารักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ และเลือกสรรสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย ตรงใจกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าคนสำคัญที่มีมากกว่า 39 ล้านราย ผ่านสิทธิประโยชน์ทรูยู และแอพพลิเคชันทรูไอดี

โดยความร่วมมือกับแอพพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของบริษัทในการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไทยเข้ากับ Digital Lifestyle ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มทรูให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับให้กับกลุ่มลูกค้าทรูแบล็ค ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า Buggy มูลค่า 1,200 บาทฟรี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สามารถกดรับโค้ดใช้บริการฟรีได้จากแอพพลิเคชันทรูไอดี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2566 – 31 ม.ค. 2567