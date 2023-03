สมาคมโฆษณาเอเชียแปซิฟิคจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมแอดเฟส 2023 ครั้งที่ 26 อย่างยิ่งใหญ่และมีวาระสำคัญหลังจากที่ไม่ได้จัดมา 3 ปีเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 โดยในปีนี้กลับมากับธีม “Rise” ที่ตั้งขึ้นได้อย่างเหมาะสม เพราะหมายถึงการลุกขึ้นจากมุมที่มืดมิดของสถานการณ์โควิด สลัดความเครียด ความขุ่นมัวเหนื่อยล้าที่ได้พบเจอมาตลอดหลายปีนี้ ออกมาสู่แสงสว่างของพลังสร้างสรรค์ที่ไม่มีขีดจำกัดอีกครั้ง

ซึ่งในงานได้จัดให้มี ADFEST TALK ซึ่งจะพบกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ถึง 3 ท่าน มาร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ ได้แก่ ทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตลาดดอทคอมกรุ๊ป จำกัด และ จอน เฉลิมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ จาก Audacity

ส่วนงานแอดเฟสในปีนี้ มีผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,699 ชิ้นงาน ใน 20 ประเภท และคาดว่าจะมีบุคลากรในสายความคิดสร้างสรรค์ สายการผลิตงานโฆษณาทุกแขนง และนักการตลาด ในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค และจากทั่วโลก มาร่วมงานกว่า 1,000 คน งานจะจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2566 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเท็ล กรุ๊ป เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

นายวินิจ สุรพงษ์ชัย นายกสมาคมโฆษณาเอเชียแปซิฟิกและประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมแอดเฟส กล่าวว่า ปีนี้นับว่าเป็นปีที่พิเศษมากของแอดเฟส เพราะเป็นปีแรกที่เราได้กลับมาจัดงานหลังจากที่เราต้องเว้นไปนานถึง 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด สถานการณ์ที่ทำให้ทั้งสุขภาพกายและใจทุกคนเสื่อมสภาพลง เราเชื่อว่าทุกคนผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกเศร้าและเต็มไปด้วยความวิตกกังวล เปรียบเหมือนอยู่ในมุมมืดตลอดเวลา แต่เราจะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความเศร้าหมองไปตลอดไม่ได้ เราต้องอยู่อย่างมีความหวังและลุกขึ้นสู้ และนั่นจึงเป็นที่มาของธีมของแอดเฟสในปีนี้ที่มีชื่อว่า “Rise” (ไรส์) ซึ่งก็คือการลุกออกจากมุมมืดมาสู่แสงสว่างและความสดใส ลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตต่อไป

ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะปลุกทุกคนให้ลุกขึ้นได้ก็คือการมีทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้และไม่หยุดคิดหาทางออก เพื่อให้ก้าวเดินต่อไปได้ ในกรณีของนักสร้างสรรค์ วิกฤติโควิดและเศรษฐกิจที่ทรุดตัวทั่วโลกทำให้เราต้องบอบช้ำไม่น้อยไปกว่าคนอื่น แต่มันก็เหมือนเป็นโจทย์ที่ทำให้ทุกคนยิ่งต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อกลั่นเอาความคิดที่ไม่เพียงแต่จะต้องเป็นไปในเชิงบวกคือมีความรับผิดชอบต่อผู้คนและโลกมากขึ้น แต่ยังจะต้องสามารถช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

แอดเฟสครั้งที่ 26 นี้ มีการประกวดโฆษณาทั้งสิ้น 20 ประเภท อีกทั้งยังมีเวที Symposium ที่เป็นเวทีที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งในปีนี้ มีวิทยากรมากประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลกมาบรรยายในประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจมากมาย 30 กว่าหัวข้อ ได้แก่ เรื่องความยั่งยืน อาทิ Getting There Together Safely บรรยายโดย Umaporn Whittaker-Thompson และ Vu-Quan Nguyen-Masse จาก Vero 2023 The Year of Travel…But At What Cost? บรรยายโดย Carly Stone & Anna Hewitt จาก Madam Film Gabi Key จาก Green The Bid Claire Wilkie จาก Limitless Broadcast และ Rob Payton จาก Arri VP Stage หรือ How Brand Green. Can We Solve The Consumption Conundrum? บรรยายโดย Paul Kemp-Rebertson จาก Contagious หรือ เรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความสร้างสรรค์ อาทิ How AI Impacts the Creative Industry บรรยายโดย Nicola Stefanovic จาก The Mill Shanghai หรือ Your Future In The Metaverse บรรยายโดย Emile Rademeyer จาก VANDAL

งานแอดเฟสนั้นเป็นงานระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นโดยคนไทย และได้การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด โดยแอดเฟส 2023 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB นั่นก็เพราะทุกหน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญที่งานแอดเฟสมีต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศและในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าการจัดงานมหกรรมแอดเฟสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอย่างแท้จริง